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경북교육감 3선에 도전하는 임종식 후보가 14일 오전 경북선관위에서 후보자 등록을 마쳤다.임종식
경북교육감 선거에 나선 임종식, 김상동, 이용기 후보도 이날 모두 후보 등록을 마치고 선거운동에 본격적인 시동을 걸었다.
3선에 도전하는 임종식 후보는 전날 출시한 '임종식의 따뜻한 교육펀드'가 모금 시작 6시간 만에 목표액인 10억 원을 모두 채우며 마감했다고 밝혔다.
임 후보는 "이번 교육펀드 조기 마감은 저 개인에 대한 성원이 아니라 경북교육을 흔들림 없이 이어가고 더 따뜻하게 완성해 달라는 도민과 교육 가족의 뜻이라고 생각한다"며 "보내주신 마음을 무겁게 받아들여 깨끗하고 투명한 선거로 보답하겠다"고 말했다.
이어 "지난 8년 동안 경북교육은 무상교육 확대, 진학·취업 지원, 디지털 교육 기반 구축, 특수교육과 이주 배경 학생 지원, 학교 업무 정상화 등 여러 분야에서 변화를 만들어 왔다"며 "이제는 그 성과를 바탕으로 AI시대와 학령인구 감소, 작은 학교 위기, 학생 마음 건강과 교권 보호라는 새로운 과제를 책임 있게 완성할 것"이라고 강조했다.
김상동 "경북교육, 과거로 후퇴할지 미래로 나아갈지 선택하는 선거"