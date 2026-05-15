이용기

경북지역 민주진보 단일후보로 확정된 이용기 후보가 14일 경북선관위에서 후보 등록을 마쳤다.지난 2월 4일 예비후보 등록을 마치고 이달 13일까지 '경북교육 살리기 70일 대정정'을 진행한 이용기 후보(전 전교조 경북지부장)도 이날 오전 9시 40분경 경북선관위에서 후보 등록을 마쳤다.민주진보 단일후보인 이 후보는 "경북교육에는 변화가 필요하다. 아이들이 꿈을 키울 용기가 필요하고 용기를 불어넣어줄 교육이 필요하다"며 "차별없는 교육을 받을 수 있어야 하고 차별없는 교육을 만들어야 한다. 노동존중 교육을 할 용기가 필요하고 노동자가 안전한 현장이 필요하다"고 강조했다.그는 "생명존중과 기후정의 등 미래를 위한 교육이 필요하고 AI시대에 맞는 리터러시 교육이 필요하다"며 "사회가 진보하듯이 교육도 진보해야 한다. 민주화된 사회에는 민주화된 교육이 필요하다"고 주장했다.그러면서 "경북 교육에 새로운 바람을 몰고 오는 교육감, 모두가 행복한 교육, 그 길에 앞장서는 교육감, 제가 만들겠다"며 "반드시 변화시키겠다"고 밝혔다.이 후보는 31년간 중·고등학교 현장에서 근무한 평교사 출신으로 전교조 경북지부장을 역임하고 현재 경북혁신교육연구소 공감 소장, 전국교육자치혁신연대 공동대표를 맡고 있다. 그는 지난해 12월 경북지역 시민단체와 시민들이 결성한 '경북교육희망 2026' 경선에서 민주진보 단일후보로 선출됐다.