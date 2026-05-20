이희훈

"팀은 여기에도 있고 저희 집 근처 호수에도 있지만 하와이 북쪽 해안과 (남쪽 해안) 와이키키의 불교 사찰처럼 그가 정말 좋아했던 장소에도 있어요. 그리고 팀의 친구 중 한 명이 한국으로 그의 유해를 가져 갔어요. 팀은 (생전 유언으로) 우리 모두가 자신을 갖도록 해서 각자의 집이나 호숫가 별장에 뿌리도록 했어요. 붉은 단풍나무가 있는 이곳이 그의 단단한 기반이지만, 동시에 그는 전 세계에 퍼져 있는 것이죠."

팀 원버그의 누나 록산 원버그 윌슨이 지난 3월 1일 동생의 추모비가 있는 미네소타 브레이너드 그레고리 공원에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.록산과 미네소타의 소도시 브레이너드(Brainerd)를 찾았다. 남매가 나고 자란 이곳의 그레고리 공원에 팀의 추모비가 있다. 팀의 가족은 이곳에 붉은 단풍나무를 심고 화장한 팀을 뿌렸다. 이곳뿐만 아니라 록산의 집 근처 호수, 팀이 공부하던 하와이, 팀의 일부였던 한국까지 전 세계 곳곳의 바람에 그를 실어보냈다.이처럼 록산에게 팀은 어디에나 있는 존재다. 때문에 올초 미국 이민세관단속국(ICE)의 국가폭력에 맞선 미네소타 시민들의 저항과 연대를 보고 "팀과 광주를 떠올렸다"고 말했다. 그는 "(광주와 미네소타에서 벌어진 일은) 연결된 이야기"라고 짚었다. 그러면서 "미네소타에서뿐만 아니라 세상 곳곳에서 맞서야 하는, 함께 지켜야 하는 일이 벌어지고 있다는 것을 느꼈다"라며 "팀은 아주 젊은 나이에 이미 그런 태도를 보여준 사람"이라고 말했다.록산과의 인터뷰를 전후로 취재진은 미네소타에서의 저항과 연대의 현장을 찾았다. 무자비한 총격으로 숨진 르네 굿(Renee Good)·알렉스 프레티(Alex Pretti)의 피살 현장은 핏자국 대신 꽃과 편지로 가득 차 있었다. "아이스 아웃(ICE OUT)"이 적힌 팻말을 들고 거리에 선 시민들과 공감과 응원의 경적을 울리는 운전자들도 미네소타의 일상이었다.