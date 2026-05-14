민경선후보캠프

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보와 함께 14일 오전 한국항공대학교에서 열린 간담회에 참석했다. 두 후보는 이날 간담회에서 경기북부 지역을 대한민국 미래 항공산업의 허브로 만들겠다는 청사진을 제시했다.특히 민경선 후보는 이날 산업 육성과 함께 인재 양성 전략도 함께 제시했다. 그는 미래 항공 산업의 실무형 인재를 키우기 위해 '고양 항공과학고등학교' 설립을 공식 건의했다.민 후보는 또 현재 한국항공대가 운영 중인 영재학교 프로그램을 고양시와 연계해 항공·우주 분야 인재를 체계적으로 육성하겠다고 밝혔다. 산업 유치뿐 아니라 교육·연구·취업이 연결되는 생태계를 구축하겠다는 의미다.이는 민경선 후보가 강조해온 '교육과 산업의 선순환 구조' 전략과도 맞닿아 있다. 단순히 기업만 유치하는 것이 아니라 지역 청소년들이 첨단산업 인재로 성장하고, 다시 지역 산업 경쟁력으로 이어지는 구조를 만들겠다는 것이다.민경선 후보는 "추미애 후보와 손잡고 고양시를 대한민국 우주항공 산업의 심장으로 만들겠다"며 "고양시 아이들이 세계 최고의 항공 전문가로 성장할 수 있도록 항공과학고 설립과 영재 교육 지원에 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.이번 공약은 단순한 지역 개발 공약을 넘어 경기북부 산업 구조 자체를 바꾸겠다는 선언에 가깝다는 평가가 나온다. 그동안 경기북부 정치권에서는 규제 완화 필요성이 반복적으로 제기돼 왔지만, 이를 대체할 구체적인 미래 산업 전략은 상대적으로 부족했다는 지적이 있었다.반면 이번 구상은 반환공여지 활용, 미래 항공교통 산업, MRO 단지, 첨단 로봇 산업, 전문 인재 육성까지 연결하며 비교적 입체적인 산업 전략을 제시했다는 점에서 주목된다.특히 추미애 후보와 민경선 후보가 광역정부와 지방정부의 연계를 전면에 내세운 점도 눈에 띈다. 기초자치단체 차원의 개발 계획이 아니라 경기도 차원의 산업 전략과 연결해 추진하겠다는 점에서 향후 정책 추진 동력 확보 여부에도 관심이 쏠리고 있다.