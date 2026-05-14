유성호

"1995년 10월 술자리에서 내가 이아무개 비서관을 때렸다. 폭행이 벌어졌을 때 정원오 후보(당시 비서)는 그 자리에 있지도 않다가, 분위기가 격해지자 돌아와서 사태를 수습한 것뿐이다."

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 신문방송편집인협회 포럼에 참석해 인사말을 하고 있다.32년 전 폭행 사건 술자리에 있던 김석영 전 양천구청장 비서실장의 말이다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측이 1995년 폭행 사건 관련해 김재섭·주진우 의원 등 오세훈 국민의힘 후보 측과 공방을 주고 받는 가운데, 당시 현장에 있던 당사자가 실명으로 등장했다.당시 술자리에 있던 김석영 전 양천구청장 비서실장은 이날 정 후보 캠프를 통해 "그날 자리를 마련한 것도 저였고, 당시 6·27 선거와 5·18 광주민주화운동을 둘러싼 격렬한 정치적 논쟁 끝에 감정을 다스리지 못하고 폭행을 주도한 것 역시 저였다"라고 밝혔다.