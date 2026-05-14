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주진우 국민의힘 의원이 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 폭행 피해자 녹취를 공개하고 있다.남소연
김 전 비서실장은 이어 14일 오후 <오마이뉴스>와 약 20분간 한 전화 인터뷰에서 "처음 상대와 폭행이 있을 당시에 정 후보는 자리에 있지도 않았다. 제가 술에 취한 채 격분해 우발적으로 상대방을 폭행한 거고, 정 후보는 그걸 알고 나중에 와서 수습하려고 한 거다. 상대가 정 후보에게 맞은 게 아니었다"라며 상황을 자세히 전했다.
김 전 비서실장에 따르면 당시 김 전 비서실장은 38세 비서실장이었고, 정 후보는 28세 비서였다. 김 전 비서실장은 이후 폭행 사건에 책임을 지고 그 즉시 사표를 냈고, 그 자리를 정 후보가 이어받았다고 한다. 그는 이후 나중에야 정 후보가 이 사안으로 벌금형을 받았다는 사실을 알게 돼, 미안한 마음에 언론에 실명을 알리고 나섰다고 설명했다.
정계를 떠난 김 전 비서실장은 현재 은퇴 뒤 쉬고 있는 중이다. 그는 이날 "피해자가 정원오 후보한테 맞았는지 아니면 저한테 맞았는지 꼭 묻고 싶다"라며 "상식적으로 제게 폭행 책임이 없었다면 제가 왜 그 즉시 사표를 냈겠나. 그리고 당시 정원오 비서가 어떻게 비서실장이 됐겠나"라며 헛웃음을 지었다.
한편, 더불어민주당은 14일 오후 서울시경찰청 수사과에 김 의원을 고발했다고 밝혔다.
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다음은 그와 나눈 인터뷰를 1문1답으로 정리한 것이다.
"정원오 비서-김 전 비서실장 둘의 술자리에 상대 비서관이 합석 요청, 이후 언쟁 벌어져"
- 32년 전이라 기억이 희미할 것 같은데, 당시를 어떻게 기억하나.
"희미하지만, 언론에 보도되길래 저도 나름대로 다시 기억을 되짚어봤다. 기본 사실관계는 이렇다. 제가 58년생이고 정 후보는 68년생, 당시 제가 비서실장이고 정 후보가 당시 제 밑의 비서여서 둘이서 사적으로 술을 한 잔 하러 갔었다. 그러다 박범진 의원실 이OO 비서관이 와서 합석을 하자고 해서 같이 합석을 했던 거다. 그러다 참석자들이 비서관이고 하니까 (당시 약 3개월 전 있었던) 6.27 선거 등 얘기가 주로 됐고, 그러다가 그게 5.18 관련 건으로까지 얘기가 진행되면서 저와 그 비서관이 주로 얘기를 하면서 언쟁이 벌어졌다."
- 사건의 실마리가 본인에게 있다는 게 무슨 말인지, 정 후보는 당사자가 아니었다는 말인가?
"그때 정원오 후보는 잠깐 자리를 피하고 있었다. 자기가 이제 끼어들 자리도 아니고 해서인지. 그러던 와중에 제가 상대 얘기에 조금 격분해서 목소리가 높아졌다. 또 제가 술이 좀 과한 상태여서 그러다 보니까 제가 폭행을 저질렀다. 그런 사태가 벌어지니까 정원오 후보, 당시 비서가 와서 상황을 수습하면서 말리는 와중에 그렇게 된 거다. 당시 정리가 되고 나서 제가 즉시 사표를 냈다. 어쨌든 폭력 사태를 일으켰으니 제가 책임을 지고 사표를 냈고 바로 사퇴를 했던 거다."
- 당시 정 후보가 자리를 피했었다는 게 무슨 뜻인가.
" 둘이 분위기가 격해지니까, 당시 정 후보 입장에서는 비서관하고 저하고 이제 계속 언쟁이 높아지니까 그 부분에 대해서 약간 이제 자기도 거기서 뭐 거기 끼어들고 이럴 상황이 아니라고 판단해서 자리를 피해서 나갔던 것 같다. 어디 갔었는진 모르겠다, 바람을 쐬고 왔는지 화장실을 갔다 왔는지. 당시 제 감정이 격해져서 우발적 폭행이 벌어졌던 것이다.
저는 거꾸로 그쪽에 묻고 싶다. 그 피해자가 정원오 후보한테 맞았는지 아니면 저한테 맞았는지를. 아마 그 부분은 명확할 거다. 당시에도 정파적 이해관계가 갈린 상태에서 소위 그 구의원 속기록 내용들을 민자당 쪽에서 제시했는데, 그럼에도 언론에 그런 부분이 보도가 안 됐다. 왜냐하면 거기가 전혀 여종업원이 있고 그런 카페가 아니라 일반 음식점 카페이고, 언론들도 체크해 보고 했을 때 거기가 그럴 수 있는 사정이 아니었기 때문이다."
- 피해자가 그러면 정 후보한테 맞은 게 아니고 당시 비서실장에게 맞은 건가.
"처음 그 양반하고 폭행이 있을 당시 정 후보는 자리에 있지도 않았다. 제가 상대방을 폭행한 거고, 정 후보는 그걸 나중에 와서 수습하려고 한 거다. 상대가 정 후보한테 맞은 게 아니었다. 상대 측에 묻고 싶다, 대체 누구한테 맞았는지."
- 그럼에도 다음 해에 나온 판결문을 보면, 정 후보에 당시 벌금으로 300만 원이 나왔다. 액수가 꽤 크지 않나.
"그 당시에는 제가 현직에 있지 않았고 사퇴를 한 상태였다. 저도 나중에야 그 사실을 알았다. 여기부턴 제 추측이인데, 아마 사건 직후 며칠 뒤 제가 사퇴를 했고, 판결은 그 다음해 7월에 났다. 그래서 당시 저 쪽이 기소할 때 저는 현직에 없었던 거다. 이건 제 추측인데 제가 현직에 없으니까 당시 현직 비서실장이던, 즉 비서실장직을 이어받아서 하던 정 후보를 엮으려던 게 아닌가 싶다. 어쨌든 사건 자체가 없던 건 아니니까. 정 후보가 벌금을 받을 수밖에 없었다."
"정원오는 윗사람 잘못 만난 죄... 국힘 측, 정원오에 덮어씌우려는 프레임"
- 당시 경찰에서 했다는 말도, '본인이 잘못을 했지 정원오 후보는 상황을 수습하려다 휘말렸다'는 취지였던 건가.
"그렇다. 처음부터 그게 사실이고, 사실 정 후보 입장에서 보면 저 같은 윗사람을 잘못 만나서 또는 저날 자리에 합석해서 술을 마셨다는 죄 정도겠다. 당시에도 저는 경찰이나 검찰, 수사를 받을 때 제가 잘못을 다 인정하고 제가 책임이 있다고 얘기를 했다. 실제로 그랬기 때문에 제가 구속적부심 뒤 나온 즉시 그 다음날로 사표를 다 제출하고 책임을 지고 사퇴했다. 상식적으로 제가 책임이 없다면, 즉시로 그다음 날로 사표를 내고 직장을 나올 일이 없지 않나(헛웃음).
그 부분에서는, 사실 정 후보가 자체가 주범이 아니고 제가 원래 사건 당사자인데 그걸 엉뚱한 프레임을 자꾸 씌우려 하는 거다. 1995년 당시가 저희가 집권여당도 아니고 야당이었다. 그 사실이 맞았다면 당시 언론들이 저희에게 협조적으로 나오지 않았을 것이다. 제 판단은 그렇다."
- 그때 사퇴하고 정치 쪽으로는 다시 안 온 건가.
"완전히 안 간 건 아니고 몇 년 뒤 1998년 선거할 때 다시 가서 구청장 선거를 부분적으로 잠시 도왔다. 그러다가 아예 지방에 내려가서 다른 직장을 다녔고, 지금은 나이가 있어서 아예 은퇴를 하고 쉬고 있는 상태다."
- 이제 와서 실명을 밝히고 이렇게 말하는 이유가 뭔가.
"저도 지방에 있으면서 나중에 이 사건으로 정 후보가 벌금형 받고 했다는 걸 알게 되면서 항상 미안한 마음이었다. 근데 그러다 보니까 저도 이제 그게 좀 마음에 걸리고, 보도를 볼 때마다 미안했다. 사실 실제로는 제가 사건을 주도했고(허탈 웃음) 폭행을 저지른 사람인데 정 후보가 이렇게 되니까. 그래서 이 부분은 제가 좀 얘기해 줘야겠다 싶어서 나선 거다."
- 당시엔 따로 벌금 등 처벌은 받지 않은 건가.
"예, 저는 없었다. 그러니까 제가 풀려난 뒤 그대로 사표 내고, 이제 당시 구청에서는 아예 떠난 상황이었다."
- 당시 술자리엔 세 명만 있었나. 상대 측에선 여성 종업원이랑 외박을 요구했다가 거절당했다는 주장을 펼친다.
"그 자리엔 세 명만 있었고, 그 와중에 또 폭행이 벌어질 당시에 정 후보는 자리에 없었다. 종업원 운운할 상황이 전혀 아니라고 아까도 말씀드렸다."
- 국힘 측이 오늘 오전 피해자 음성을 공개했는데 혹시 동석했던 이아무개 비서관으로 추정되나?
"제가 녹음 자체는 아직 듣지 못했다. 시간이 많이 지났어서 그동안 그 양반과 길게 만난 적도 없다. 다만 대신에 중요한 건, 자기가 맞았다면 정 후보한테 맞았는지 저한테 맞았는지는 잘 알 것이라고 본다. 그 부분을 얘기를 해야 되지 않겠나. 누구한테 맞았는지는 확실히 알 것 아닌가."
- 피해자 측 주장 요지는 당시 언쟁에서 5.18 관련한 내용이 없었고 사과를 받은 적도 없다는 것이다.
"당시에 그분도 경찰에서 조사받거나 하고 피해자 조사는 다 받았을 거라고 본다. 당시 사건 직후 거의 언론에 보도가 됐는데, 그럼 당시 언론 보도들에 대해서 항의를 하거나 했어야지. 당시 여당이기도 했었는데 왜 그렇게 하지 않았는지 되묻고 싶다."
- 김재섭·주진우 의원 등 국민의힘 측의 계속된 '폭행 거짓 해명' 주장에 대해서는 어떻게 보나?
"근거 없이 '정원오 폭행 프레임'을 만들면서, 정치 공세로 가겠다는 말로밖에 들리지 않는다. 있지도 않은 걸 꺼내서 하는 전형적인 네거티브다. 언론 보도 외에도 당시 판결문에도 기본적인 사건관계와 범죄사실 등이 나와있는데 그 부분은 어떻게 설명할 건가. 국힘 주장대로라면 그때 제가 왜 사표를 내고 정 후보(당시 비서)가 비서실장이 됐겠나. 기본적으로 국힘 주장이 말이 안 된다. 그럼에도 알면서도 이렇게 하는 건, 정 후보에 덮어씌우려는 프레임 공격이라고 보인다."
한편, 주진우 의원은 페이스북에 "내가 피해자 음성을 공개했더니, 정원오와 주폭 공범이던 사람의 입장이 나왔다"라며 "피해자와 공범의 말이 엇갈리면 누구 말을 믿는 것이 상식적인가?"라고 반문했다.
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