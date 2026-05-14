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민경선(전 경기교통공사 사장) 더불어민주당 고양시장 후보와 미래형 유.무인 겸용 개인항공기 '오파브(OPPAV)'.민경선페이스북
민경선 "고양을 UAM 메카로"… 추미애 공약과 연결고리
이날 행사에 참석한 민경선 고양시장 후보 역시 항공·미래교통 산업 육성 구상을 지속적으로 제시해 왔다.
민경선 후보는 지난 3월 한국항공대를 방문한 자리에서 "고양시를, 하늘을 나는 드론택시, 즉 UAM의 선도도시로 만들겠다"고 밝히며 고양형 미래 모빌리티 전략을 발표한 바 있다.
당시 그는 국토교통부가 추진 중인 UAM 2단계 실증노선인 '킨텍스~김포공항~여의도~잠실~수서' 구간에 고양시가 포함된 점을 강조하며, 고양시가 미래 항공교통 산업의 전략 거점이 될 수 있다고 주장했다.
특히 한국항공대의 연구·교육 인프라와 한강 실증구간, 창릉천·공릉천 수변 축을 연계하면 고양시가 단순 경유지가 아니라 UAM 산업 중심지로 성장할 수 있다는 구상을 내놨다.
민경선 후보는 UAM을 단순 교통수단이 아니라 기체 개발과 버티포트 구축, 유지보수(MRO)까지 포함하는 종합 산업 생태계로 접근하고 있다. 이는 이날 추미애 후보가 발표한 항공·우주·MRO 클러스터 구상과도 맞닿아 있다는 평가다.
특히 민 후보는 경기교통공사 사장 재임 시절 한국항공대와 업무협약을 체결하고, 국토교통부 UAM 팀코리아 워킹그룹에도 참여하는 등 미래 교통 분야 경험을 쌓아왔다.
정치권 안팎에서는 추미애 후보의 '경기 북부 항공·우주 첨단산업 전략'과 민경선 후보의 '고양 UAM 선도도시 구상'이 맞물릴 경우, 고양시가 경기 북부 미래산업 정책의 핵심 축으로 부상할 가능성이 있다는 전망도 나온다.
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