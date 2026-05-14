추미애후보캠프

추미애 경기도지사 후보가 14일 고양시 한국항공대학교 항공우주센터에서 '항공·우주·MRO 분야 첨단산업 육성' 공약을 발표했다. 이날 행사에는 더불어민주당 민경선 고양시장 후보를 비롯해 한준호·이재강·이기헌·김영환·김성회·박상혁 국회의원, 박종승 전 국방과학연구소장, 강은호 전 방위사업청장 등이 참석했다.추미애 후보가 이날 발표한 공약의 핵심은 경기북부를 단순한 개발 수혜 지역이 아니라 미래 첨단산업의 실증·생산·연구 거점으로 재편하겠다는 데 있다. 오랫동안 군사 규제와 개발 제한에 묶여 있던 북부 지역을 첨단산업 중심지로 전환하겠다는 정치적 메시지도 함께 담겼다.추 후보는 우선 '미래 항공교통 및 행성 기지 건설 실증 테스트베드'를 조성하겠다고 밝혔다. 산·학·연·관·군 협력체계를 구축해 도심항공교통(UAM), 광역항공교통, 우주개발 기술 등을 연구·실증할 수 있는 기반을 경기북부에 만들겠다는 구상이다.특히 '행성 기지 건설'이라는 표현까지 등장한 점은 단순한 교통 인프라 차원을 넘어 우주산업까지 포괄하는 장기 전략을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 최근 정부와 민간 기업들이 저궤도 위성, 우주 발사체, 달 탐사 등 우주산업 경쟁에 뛰어드는 흐름과도 맞닿아 있다.또 다른 핵심 공약인 'MRO 첨단산업 클러스터' 구축 역시 눈길을 끈다. MRO 산업은 항공기와 우주 장비의 유지·보수·정비를 담당하는 분야로, 고급 기술인력과 장기간의 산업 생태계 구축이 필요한 대표적 고부가가치 산업으로 꼽힌다.추미애 후보는 단순한 제조 공장이 아니라 연구기관과 기업, 전문인력이 집적된 산업단지를 통해 경기북부를 "새로운 기회의 땅"으로 만들겠다고 강조했다. 이는 제조업 기반을 넘어 첨단 기술서비스 산업까지 확대하겠다는 의미로 읽힌다.