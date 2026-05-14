박수현후보캠프

더불어민주당 박수현 충남도지사 후보가 14일 내포신도시 전국교직원노동조합 충남지부 사무실에서 전국농민회총연맹 충남도연맹과 정책협약을 체결했다.더불어민주당 박수현 충남도지사 후보가 14일 내포신도시 전국교직원노동조합 충남지부 사무실에서 전국농민회총연맹 충남도연맹과 정책협약을 체결했다.이날 양측은 농업농촌 발전과 농민 권익신장 등 '농민 중심 농정 실현'을 공동으로 실천하기로 확약했다.협약의 주 내용은 소멸위기 극복과 청년인구 유입, 노인 복지를 꾀하는 '농어촌 기본소득'과 '경로당 무료급식 지원사업', 난개발과 생산비가 위협하는 농지와 농민을 보호하는 '무분별한 농지파괴 규제 조례'와 '충남형 농자재 지원 조례' 등이다.이종협 의장은 "농민회는 회원만이 아니라 충남농민 전체를 대변하는 단체다. 도민이 함께 잘 살 수 있는 도정을 같이 하겠다"며 "6·3지방선거는 농민에게도 겁내는 게 중하다. 우리 농업은 지금 많은 어려움에 처해 있다"고 농업·농촌·농민이 처한 현실을 설명했다.박수현 후보는 "농업은 생명산업이라는 게 마음 속 깊은 곳에 있다"며 "제 어머니 아버지께서 외할아버지가 빌려주신 일곱 마지기를 농사지어 7남매를 키우신 걸 보면 '참 대단하다'는 생각이 든다"고 농업의 중요성을 역설했다.그러면서 "제가 7-8살 때 손바닥만한 밭 한 가운데 큰 바위 아래 딸기 한 포기가 있었다. 2-3개가 조그맣게 열렸을 때 어머니께서 남들 못 먹게 하고 제 입어 넣어주셨던 그 딸기 맛을 잊을 수가 없다"며 "외할아버지가 논에서 앉아 막걸리를 드실 때 초등학교도 들어가기 전인 저를 무릎에 앉혀 놓고 맛을 보게 하셨던 것도 그림처럼 남아 있다"고 어린 시절 기억을 들어 '농심(農心)'을 헤아렸다.박수현 후보는 이어 "농어촌 기본소득은 제가 설계자다. 이재명정부 국정기획위원회 국가균형성장특별위원장을 할 때 전 국민에게 생중계된 국민보고서에 생생하게 남아 있다"며 "충남도는 적극 협력해 단계적으로 계속 확대해 나가겠다"고 강한 의지를 드러냈다.또 "공공급식을 통한 경로당 무료급식과 무분별한 농지파괴 규제도 적극 찬성한다"며 "농자재 지원 조례의 경우는 공주·부여·청양 국회의원 시절 임달희 공주시의회 의장에게 요청해 공주에서 이미 발의했다"고 덧붙였다.박수현 후보는 한발 더 나아가 "도지사가 된다면 '충남형 토종 직불금'처럼 지원을 만들어 실패하고 성과가 나지 않는다 하더라도 마음 놓고 도전할 수 있는 환경을 마련해 보고 싶다"며 "오늘 정책협약은 농민회가 제안하신 4가지와 제가 제안한 1가지를 더해 '4 플러스 1'로 수정하자"고 제안했다.언론보도에 따르면 고려대학교 양승룡 식품자원경제학과 교수는 지난 2023년 대산농촌재단 주최 심포지엄에서 우리나라 농업의 가치를 본원적인 산업적 가치(식량 생산) 29조 원에 더해, 환경 보전과 식량안보 등 다원적·공익적 가치가 263조 원에 달한다고 제시했다.박수현 후보는 '농수축산인이 잘사는, 첨단 농업·수산업·축산업이 통(通)하는 충남!'을 공약으로 발표했다.세부적으로 ▲농어촌 기본소득 확대, 기본이 통하는 농어촌 ▲귀농·귀어·귀촌, 모집부터 교육·정착까지 원스톱 지원 ▲사람과 물류, 관광이 넘치는 활력있는 어촌 ▲여성농어업인 행복 바우처 복원·확대 ▲공익직불제 확대, 농수산업 고부가가치화로 잘사는 농어촌 ▲지속가능한 친환경농업 기반 마련 ▲농어업 재해를 든든히 보장하는 충남 등으로 구성했다.