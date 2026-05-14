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14일 오전 시장 후보 등록을 마친 더불어민주당 정국정 후보와 국민의힘 박동식 후보.사천시장 선거는 여야 2파전 구도가 확정됐다. 국민의힘 박동식 후보(현 시장)가 오전 9시께 가장 먼저 등록을 마쳤고, 더불어민주당 정국정 후보(현 민주당 중앙당 정책위 부의장)도 오전 10시 30분께 등록을 완료했다.사천시장 후보 등록을 마친 두 후보는 각각 기자간담회를 열고, 자신의 비전, 선거에 임하는 자세와 핵심 과제 등을 밝혔다.더불어민주당 정국정 시장 후보는 "모두의 꿈이 이루어지는 희망도시 사천"을 자신의 비전으로 제시했다. 그는 핵심 과제로는 남부내륙철도 우주항공선 연결과 주민 참여형 복지체계 구축을 꼽았다. 그는 "우주항공청역·삼천포항역 설치를 포함한 철도 연결도 시급하다"고 강조했다. 그는 사천을 "대한민국 우주항공수도로 만들겠다"는 구상도 내놨다. 정 후보는 "현 민주당 정책위 부의장 경력을 바탕으로, 국책사업 추진과 국비 확보를 하겠다"고 말했다. 그는 "주민자치회 기능 강화와 읍·면·동 타운미팅 정례화 등 주민이 시정의 주인이 되는 참여형 지방자치를 실현하겠다"고 약속했다.국민의힘 박동식 시장 후보는 "사천을 세계와 경쟁하는 우주항공복합도시이자 체류형 해양관광도시로 만들겠다"고 비전을 밝혔다. 그는 '우주항공복합도시 건설 및 지원 특별법' 통과를 핵심 과제로 제시하며, 국제공항 승격·국가철도망 구축 등 도시 인프라 확충과 남일대리조트 조기 건립·각산 알파인 루지 등 관광 콘텐츠 확충도 추진하겠다고 강조했다. 이날 박 후보는 "지난 4년간 중앙부처를 직접 뛰어다니며 예산 1조 원 시대를 열었다"고 자평했다. 박 후보는 "네거티브를 하지 않고 당당히 선거에 임하겠다"며 "청렴하고 부지런한 시장으로 끝까지 시민과 약속을 지키겠다"고 밝혔다.도의원 사천1 선거구(읍면지역)는 3파전이다. 더불어민주당 황재은 후보(전 도의원), 국민의힘 김규헌 후보(현 사천시의회 의장), 진보당 김동수 후보(사천시민행동 대표)가 맞붙는다.도의원 사천2 선거구(동지역)는 국민의힘 최갑현 후보(전 사천시의회 의장)와 진보당 이상헌 후보(전 사천진보연합 집행위원장)의 2파전으로 치러진다.