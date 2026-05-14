고양e뉴스

합동 기자회견에 참석한 광장시민후보 대표자들이 10개 항의 서약서를 낭독하고 있다.이날 현장에는 장영달, 최순영 전 국회의원이 직접 참석해 광장시민후보들을 격려했다. 장영달 전 의원은 "헌정 위기 상황 속에서도 광장에 모였던 시민들의 뜻을 지역정치에서 이어가야 한다"며 "광장시민후보들이 풀뿌리 민주주의를 지켜내는 역할을 해주길 바란다"고 말했다.최순영 전 의원은 "우리나라 민주주의의 눈부신 발전은 결코 정치인들만의 힘으로 이뤄낸 것이 아니다. 추운 겨울 눈보라를 맞아가며 행동했던 시민들의 땀과 노력으로 만들어낸 것"이라고 강조했다.이어 "정당정치도 중요하지만, 진정한 지방자치의 발전은 결국 시민의 힘에서 나온다는 것을 잊지 말아 달라"고 거듭 당부했다.이날 가장 많은 후보를 배출한 지역은 경기도 고양특례시였다. 시민사회 연대체 '고양빛의연대'는 시장 후보 2명, 도의원 후보 3명, 시의원 후보 6명 등 모두 11명을 '시민정책동행후보'로 선정했다.특히, 고양시장 선거를 앞두고 더불어민주당 민경선 후보와 진보당 송영주 후보가 나란히 시민사회의 추천을 받은 대목은 현장에서도 큰 화제가 되었다. 지역 시민사회는 정당을 넘어 지역 현안을 중심으로 협력할 필요가 있다고 설명했다.