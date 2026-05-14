조정훈

6.3 지방선거를 앞두고 임이자 국민의힘 의원이 'TK홀대론'을 제기하자 권칠승 더불어민주당 의원 등이 이를 반박했다.6.3 지방선거를 앞두고 임이자 국민의힘 의원이 'TK(대구경북) 홀대론'을 제기하자 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 측이 "법적 조치를 검토할 것"이라며 정면 대응에 나섰다.김 후보 측 총괄선대위원장인 권칠승 의원과 홍의락 전 의원 등은 14일 오후 선거사무소에서 긴급 기자회견을 열고 임이자 의원이 제기한 '김부겸 총리 시절 중부내륙철도 외면' 논란에 정면 반박했다.권 의원은 "임 의원이 중부내륙철도를 연결시켜 달라고 당시 국무총리였던 김부겸 후보를 찾아가 애걸복걸 했으나 해주지 않았다는 주장은 명백한 허위사실"이라고 밝혔다.앞서 이철우 국민의힘 경북도지사 후보 선대위원장을 맡고 있는 임 의원은 지난 12일 경북도당 선대위 발대식에서 "김부겸 후보는 상주가 고향이라고 하지만 다 같은 상주가 아니다. 유사품에 속지 말라"고 말했다.이어 "중부내륙철도가 문경까지 와서 점촌·상주·김천으로 이어지는 구간이 끊겨 있었다"며 "문재인정부 시절 당시 김부겸 총리에게 찾아가 '그래도 고향 사람이니 좀 챙겨주지 않겠나' 하는 마음으로 철도를 꼭 연결해 달라고 애걸복걸했다"고 말했다.임 의원은 "그러나 눈 하나 깜짝하지 않고 안 해줬다. 결국 '정권교체해서 우리가 하자'라고 했고 윤석열 대통령 후보 시절 공약으로 약속했다"면서 "이 철도 구간 연결에 힘써주신 분이 당시 추경호 경제부총리였다"고 주장했다.그러면서 "김부겸이 경상도 사람이라고 해서 유사품에 속지 마라"며 "우리 고향과 대구를 위해 일할 사람은 추경호"라고 강조했다.그러나 중부내륙선 사업은 국토부의 제4차 국가철도망 구축계획에 신규사업으로 반영됐고 그 시기는 2021년 6월로 김부겸 당시 국무총리 임기 중이었다.또 그해 12월 심의·의결된 2022년도 예산안에 정부 수정안으로 문경~김천 단선전철 철도기본계획수립 예산이 국회 증액으로 이루어졌다. 임 의원의 주장과는 다른 것이다.당시 임 의원도 보도자료를 통해 "2022년도 정부예산안 국회 통과 확정으로 문경시의 중요 역점사업 추진에 속도가 붙을 것"이라며 문경~상주~김천간 고속전철화사업 5억 원이 확보됐다는 사실을 알린 바 있다.권 의원은 "김부겸 총리 시절 사업 반영이나 예산 증액이 이루어졌다는 명백한 증거들이 있다"며 "그럼에도 임 의원은 당시 문재인 정부와 김 총리가 해준 것이 없다는 허위사실을 공표하고 있다"고 비판했다.그러면서 "아무리 선거가 급하더라도 최소한의 도의는 지키기 바란다"며 "도와달라고 해서 도와줬더니 이제 와서 허위사실로 흠집을 내는 것은 파렴치한 일"이라고 지적했다.권 의원은 "허위사실 유포에 대한 공개 사과를 강력히 요구한다"며 "앞으로 김 후보를 향한 허위사실 유포에 대해서는 결코 좌시하지 않고 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 경고했다.홍의락 전 의원은 "대구경북에서 이런 허위사실이 확인되지 않고 유포되는 경우가 많다"며 "지금 마타도어가 너무 심각하다. 이번에는 정책선거가 되도록 도와 달라"고 호소했다.그는 "(당시) 과정을 보면 전혀 사실이 아니다"라며 "애걸복걸했다는데 이건 허무맹랑한 거짓말이다. 계획이 들어가고 예비타당성 검사를 하고 예산을 반영하는 과정이 있었는데 국회의원이 그 과정을 알면서도 그런 식으로 말하는 건 정말 무책임하다"고 비판했다.이와 관련 해명을 듣기 위해 임이자 의원에게 전화를 걸고 문자메시지를 남겼지만 연락이 되지 않았다.