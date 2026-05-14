이장우

이장우 국민의힘 대전시장 후보가 14일 대전 한화생명볼파크 관람석을 3000석 증설하는 정책공약을 발표했다.이장우 국민의힘 대전시장 후보가 대전 한화생명볼파크 관람석을 3000석 증설하고, 5개 자치구별 특성을 살린 균형발전 전략을 추진하겠다고 밝혔다.이 후보는 14일 정책공약을 발표하고 "민선8기 동안 추진해 온 교통·문화·체육·생활SOC 혁신 성과를 바탕으로, 민선9기에는 시민 체감형 생활 인프라 확충과 5개 구 균형발전에 집중하겠다"고 밝혔다.이 후보가 제시한 핵심 공약은 한화생명볼파크 관람석 확충이다. 현재 연면적 5만8405.56㎡, 2만7석 규모의 구장을 3000석 늘려 2만3007석으로 확대하겠다는 계획이다. 실제 판매 가능 좌석은 현재 약 1만7000석에서 약 2만석 수준으로 늘어날 것으로 전망했다.사업비는 시공 85억 원, 설계 5억 원, 감리 7억 원 등 모두 97억 원으로 추산됐다. 이 후보는 올해 설계와 예산 확보를 마친 뒤 오는 11월부터 2027년 2월까지 공사를 진행해 내년 시즌 재개장을 목표로 하겠다고 밝혔다.이 후보는 "대전 시민들의 야구 사랑과 한화이글스 팬들의 열정을 담아내는 시민 친화형 야구장으로 완성하겠다"며 "스포츠와 문화가 살아있는 도시 대전을 만들겠다"고 말했다.이와 함께 5개 구별 맞춤형 발전 전략도 제시했다. 이 후보는 "자산가치는 높이고, 특성은 살리고, 혜택은 고르게 하겠다"며 5개 구 전역에 사회인 야구장과 사회인 축구장을 조성하겠다고 밝혔다.동구는 대청호와 식장산을 중심으로 한 생태관광 거점으로 육성하고, 소제동·중앙동 일대 근대문화자산을 활용해 문화관광을 활성화한다는 구상이다. 중구는 보문산 관광개발과 중앙로·은행동 상권 활성화, 원도심 재개발·재건축 지원을 통해 도시 활력을 높이겠다고 했다.대덕구는 산업단지 고도화와 첨단산업 전환, 노후 주거지 정비를 통해 산업과 주거가 함께 성장하는 도시로 만들겠다고 밝혔다. 서구는 둔산신도시 재정비와 갑천 친수공간 조성, 교통체계 개선을 통해 미래형 명품 신도시로 재창조하겠다고 제시했다.유성구는 대덕연구개발특구를 중심으로 우주·바이오·반도체·양자산업 등 미래 전략산업을 육성하고, 청년과 연구인력이 정착할 수 있는 글로벌 과학 혁신도시로 발전시키겠다는 계획이다.이 후보는 "민선9기는 단순한 도시 확장이 아니라 시민 삶의 질과 자산가치를 동시에 높이는 생활혁신의 시대가 될 것"이라며 "5개 구가 각자의 강점을 살리면서도 균형 있게 성장하는 더 위대한 대전을 완성하겠다"고 밝혔다.