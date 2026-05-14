울산시의회

더불어민주당 김상욱 후보와 조국혁신당 황명필 후보가 14일 시의회 프레스센터에서 후보단일화 합의를 선언하고 손을 들어보이고 있다울산광역시장 선거에 출마한 더불어민주당 김상욱 후보와 조국혁신당 황명필 후보가 후보단일화를 선언했다.두 후보는 14일 오후 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "민주-진보정당의 단일화 논의가 지지부진하다"라며 "우리 세 후보(김상욱, 김종훈, 황명필)는 강력한 의지가 있는데, 중앙당 차원에서의 합의가 아직 안 되고 있다"며 이같이 밝혔다.황명필 후보는 "김상욱 후보를 만나니 도와 달라고 했다. 울산시를 바꿔내겠다고 했다. 조국혁신당의 입장과 후보로서의, 시당위원장으로서의 입장을 알지만, 우리의 분열로 인해 국민의힘이 또 다시 울산을 망치게 둘 수는 없지 않겠냐며 호소했다"라고 단일화 배경을 설명했다.이어 "김상욱 후보와 제가 가진 절박함. 보수가 결집하고 있다는 여론조사 상의 신호. 당리당략을 뒤로 하고 반드시 단일화 하겠다고 시민들께 한 약속. 국힘 제로라는 조국혁신당의 목표. 이 모든 것들을 종합해, 조국혁신당 황명필은 김상욱 후보와의 단일화에 합의한다는 정치적 결단을 내렸다"라고 강조했다.황 후보는 "단일화의 조건은 간단하다. 온 몸을 던져 내란세력과의 싸움에서 반드시 이길 것. 그리고 울산의 미래를 위해, 사회권 선진국을 위한 조국혁신당의 좋은 정책들을 반영할 것"이라며 "김상욱 후보는 약속을 했고, 황명필은 그 약속을 믿는다"라고 밝혔다.그러면서 "오늘의 1차 단일화가 민주당을 향한 의미있는 메세지가 되어서, 김종훈 후보와의 2차 단일화를 이끌어 낼 촉매로 작용하길 바란다"라고 밝혔다.황명필 후보는 "강조하고 싶은 것은, 지금의 사태는 진보당의 귀책이 아니기 때문에 저의 정치적 결단이 진보당과 김종훈 후보에게 압박으로 작용해서는 안 된다는 것"이라며 "단일화는 단순히 후보자의 수를 줄이는 것이 아니라, 성향이 다른 지지자와 당원들의 마음을 얻기 위한 것이다. 민주당과 김상욱 후보가 진보당과 조국혁신당 당원들의 마음을 얻기 위해 더욱 노력해 달라"라고 부탁했다.