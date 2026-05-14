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26.05.14 16:48최종 업데이트 26.05.14 16:49
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더불어민주당 김상욱 후보와 조국혁신당 황명필 후보가 14일 시의회 프레스센터에서 후보단일화 합의를 선언하고 손을 들어보이고 있다울산시의회

울산광역시장 선거에 출마한 더불어민주당 김상욱 후보와 조국혁신당 황명필 후보가 후보단일화를 선언했다.

두 후보는 14일 오후 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "민주-진보정당의 단일화 논의가 지지부진하다"라며 "우리 세 후보(김상욱, 김종훈, 황명필)는 강력한 의지가 있는데, 중앙당 차원에서의 합의가 아직 안 되고 있다"며 이같이 밝혔다.

황명필 후보는 "김상욱 후보를 만나니 도와 달라고 했다. 울산시를 바꿔내겠다고 했다. 조국혁신당의 입장과 후보로서의, 시당위원장으로서의 입장을 알지만, 우리의 분열로 인해 국민의힘이 또 다시 울산을 망치게 둘 수는 없지 않겠냐며 호소했다"라고 단일화 배경을 설명했다.

이어 "김상욱 후보와 제가 가진 절박함. 보수가 결집하고 있다는 여론조사 상의 신호. 당리당략을 뒤로 하고 반드시 단일화 하겠다고 시민들께 한 약속. 국힘 제로라는 조국혁신당의 목표. 이 모든 것들을 종합해, 조국혁신당 황명필은 김상욱 후보와의 단일화에 합의한다는 정치적 결단을 내렸다"라고 강조했다.

황 후보는 "단일화의 조건은 간단하다. 온 몸을 던져 내란세력과의 싸움에서 반드시 이길 것. 그리고 울산의 미래를 위해, 사회권 선진국을 위한 조국혁신당의 좋은 정책들을 반영할 것"이라며 "김상욱 후보는 약속을 했고, 황명필은 그 약속을 믿는다"라고 밝혔다.

그러면서 "오늘의 1차 단일화가 민주당을 향한 의미있는 메세지가 되어서, 김종훈 후보와의 2차 단일화를 이끌어 낼 촉매로 작용하길 바란다"라고 밝혔다.

황명필 후보는 "강조하고 싶은 것은, 지금의 사태는 진보당의 귀책이 아니기 때문에 저의 정치적 결단이 진보당과 김종훈 후보에게 압박으로 작용해서는 안 된다는 것"이라며 "단일화는 단순히 후보자의 수를 줄이는 것이 아니라, 성향이 다른 지지자와 당원들의 마음을 얻기 위한 것이다. 민주당과 김상욱 후보가 진보당과 조국혁신당 당원들의 마음을 얻기 위해 더욱 노력해 달라"라고 부탁했다.
#울산시장 #단일화

6.3 지방선거
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