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민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 지난 2월 킨텍스에서 출판기념회를 열고 “교통 혁신을 통해 기업을 유치하고 일자리를 만드는 ‘자족도시 고양’을 실현하겠다”고 밝혔다.민경선후보캠프
6·3 지방선거를 앞두고 민경선 더불어민주당 고양특례시장 후보가 '출퇴근 30분 단축'을 전면에 내건 '교통 대전환' 공약을 발표했다. 고양시민들의 최대 생활 민원으로 꼽혀온 교통 문제를 정면 돌파하겠다는 구상이다. 특히 이번 공약은 단순한 선언 수준을 넘어, 민경선 고양시장 후보가 오랫동안 교통 정책 현장에서 쌓아온 경험과 맞닿아 있다는 점에서 주목받고 있다.
민경선 후보는 14일 발표한 교통 공약에서 취임 1년 내 버스 노선 전면 개편, 노선입찰형 준공영제 도입, '고양형 편하G 버스' 30개 노선 신설, AI 기반 지능형교통체계(ITS) 구축, 일산IC~호수로 연결램프 신설, 장항IC 좌회전 차로 증설, 대곡역 환승체계 개선 등을 약속했다.
핵심은 시민들이 체감하는 이동 시간을 줄이는 데 있다. 민 후보는 "고양시민들의 가장 큰 고통인 출퇴근 시간을 획기적으로 줄여 시민들에게 저녁이 있는 삶을 돌려드리겠다"며 "버스 노선 개편부터 도로 구조 개선까지 실질적이고 즉각적인 대안을 추진하겠다"고 밝혔다.
경기교통공사 사장 출신 민경선, '노선입찰형 준공영제' 등 제시
민경선 후보가 발표한 교통 공약에서 가장 눈길을 끄는 부분은 '노선입찰형 준공영제'다. 이는 지자체가 공공성을 중심으로 버스 노선을 설계하고 민간 운수업체가 경쟁 입찰을 통해 운영하는 방식이다. 수익성보다 시민 이동권을 우선할 수 있다는 장점이 있다.