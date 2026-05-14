민경선후보캠프

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 지난 2월 킨텍스에서 출판기념회를 열고 “교통 혁신을 통해 기업을 유치하고 일자리를 만드는 ‘자족도시 고양’을 실현하겠다”고 밝혔다.대표적으로 일산IC~호수로 연결램프 신설은 백석역 방향으로 집중되는 차량 흐름을 분산시켜 상습 정체를 줄이겠다는 방안이다. 장항IC 좌회전 차로 증설 역시 병목현상을 완화하기 위한 현실적 대책으로 꼽힌다.또 AI 기반 ITS 구축 공약도 눈길을 끈다. 민경선 후보는 실시간 교통량 분석을 통해 신호체계를 자동 조정하고 병목구간 흐름을 개선하겠다고 밝혔다. 이는 최근 전국 주요 지자체들이 도입을 확대하는 스마트 교통 행정 흐름과도 맞닿아 있다.특히 버스 정시성을 높이겠다는 점에서 시민들의 대중교통 이용도 활성화 할 것으로 전망된다. 결국 "차를 덜 막히게 만드는 것"과 "버스를 더 빠르게 만드는 것"을 동시에 추진하겠다는 셈이다.정치권에서는 민경선 후보의 강점으로 "교통 정책을 단순 공약이 아닌 실제 행정사업 수준으로 설명할 수 있는 후보"라는 점을 꼽는다. 경기교통공사 사장 경험 덕분에 광역교통 체계와 중앙정부·경기도 협의 구조를 이해하고 있다는 것이다.고양시는 GTX-A 개통 이후에도 여전히 내부 교통망과 환승 체계 문제로 시민 불편이 크다는 지적이 이어져 왔다. 민 후보가 대곡역 환승체계 개선을 공약에 포함한 것도, 이 같은 현실을 반영한 것으로 보인다.