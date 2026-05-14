AP/연합뉴스

미중 정상회담을 마치고 톈탄(天壇·황제가 하늘에 제사를 지내던 제단)을 방문한 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석미국이 원하는 것은 명확합니다. 첫째, 중국 시장에 대한 미국 기업의 접근권 회복입니다. 반도체·AI·금융·항공 전 분야에서 중국이 구축한 진입 장벽을 낮추는 것이 트럼프 행정부의 경제적 목표입니다. 둘째, 희토류 수출 제한의 완화입니다. 중국은 전 세계 희토류 정제·가공의 약 85%를 장악하고 있으며, 갈륨·게르마늄·안티모니·흑연 등 핵심 광물의 수출 제한은 미국 방산·반도체 제조 기업들의 공급망을 직접 압박하고 있습니다.셋째, 이란 전쟁과 관련한 중국의 역할 문제입니다. 미국은 이란과의 군사 충돌로 핵심 무기 비축량이 급감하는 상황에서 중국이 이란에 무기를 공급하지 않겠다는 확약과 함께 이란에 대한 중국의 영향력 행사를 요구했고 트럼프 대통령은 2026년 4월 15일 시진핑으로부터 "중국은 이란에 무기를 공급하지 않는다"는 답신을 받았다고 공개적으로 주장했지만 중국 외교부는 해당 서신의 존재 자체를 공식 확인하지 않았고 미국 CNN과 국방정보국(DIA)은 중국이 이란에 방공 무기와 첨단 레이더 시스템 공급을 검토하는 정황을 포착하였다고 보도했습니다.뉴욕타임스는 중국이 공식적으로는 이란에 협상을 권유하면서도, 이면에서는 자국 기업들의 대이란 상업적 지원을 묵인하는 이중 전략을 구사하고 있다고 분석하였습니다. 이란 문제는 단독 의제가 아니라 대만·희토류·반도체 장비와 연계된 복합적 교환 구조이며 중국은 미국의 요구에 명시적으로 응하는 대신 전략적 모호성을 유지하며 협상 레버리지를 극대화하는 방식을 취하는 중입니다.반면 중국이 진정으로 원하는 것은 H200 칩보다 반도체 제조 장비입니다. ASML의 EUV·DUV 노광 장비와 미국제 반도체 생산 장비 없이는 중국의 파운드리 자립화가 근본적으로 한계에 봉착하기 때문입니다. 동시에 중국은 미국 기업들의 재진입이 자국 AI·전기차·핀테크 생태계를 잠식하는 방식으로 전개되는 것을 경계합니다. 화웨이·BYD·알리바바·텐센트가 수년간 구축한 기술 생태계가 미국 기업 복귀로 희석될 수 있기 때문입니다.여기서 기술 외교와 전통 외교의 근본적 차이가 드러납니다. 전통 외교는 영토·안보·주권을 다루며 협상의 결과가 조약이나 선언으로 귀결됩니다. 그러나 기술 외교는 시장 접근권·수출 통제·표준 설정·데이터 주권을 다루며, 협상의 결과가 라이선싱 프레임워크·공급망 재편·AI 규범으로 나타납니다. 기술 외교에서는 국가 대표보다 기업 CEO가 더 정확한 협상 당사자인 경우가 많으며 이것이 바로 16인의 CEO가 트럼프 대통령과 함께한 이유입니다.이번 정상회담에서 미중 양국은 AI 거버넌스를 정식 외교 의제로 채택하였습니다. 구체적으로는 AI 시스템이 일정 능력 임계점을 넘을 때 상호 고지하는 메커니즘, AI 모델 오작동·보안 사고 발생 시 정보를 공유하는 인시던트 채널, 자율 무기 시스템에 AI를 탑재하는 것에 대한 쌍방 제약 가능성 탐색이 논의되었습니다. 이 구조는 냉전 시대의 핵 질서와 놀라울 만큼 유사합니다.1962년 쿠바 미사일 위기 이후 미소 양국은 핵전쟁의 우발적 발발을 막기 위해 직통 핫라인을 설치하고, 핵실험 금지 조약·핵비확산조약(NPT)으로 이어지는 국제 규범 체계를 구축하였습니다. 당시 세계는 두 강대국이 핵을 보유한 이상 상호 확증 파괴(MAD) 구조 속에서 규칙이 없다면 인류가 공멸한다는 인식을 공유하였고 그 인식이 군비통제 외교를 낳았습니다.오늘날 AI는 바로 그 위치에 있습니다. 자율 무기에 탑재된 AI가 인간의 개입 없이 공격을 결정하거나, AI 기반 사이버 공격이 핵 지휘통제 시스템을 교란하거나, 양국의 AI 모델이 상대방의 의도를 잘못 해석하여 군사적 오판을 유발하는 시나리오는 더 이상 SF가 아닙니다.2024년 11월 페루 리마에서 시진핑과 바이든이 합의한 "AI를 핵 사용 결정에 투입할 때 인간이 반드시 의사결정 회로 안에 있어야 한다"는 리마 컨센서스(Lima Consensus)는 이 인식의 첫 공식 표현이었습니다. 이번 베이징 정상회담은 그 합의를 구체적·구속적 협약으로 전환하려는 첫 외교적 자리입니다. 핵 질서와 AI 거버넌스의 결정적 차이가 있다면 핵무기는 국가만이 보유할 수 있었지만 AI는 기업·연구기관·심지어 개인도 강력한 모델을 개발할 수 있다는 점입니다.오픈소스 AI 모델의 확산은 국가 간 합의만으로 AI 위험을 통제할 수 없음을 의미합니다. 바로 이 때문에 AI 거버넌스는 미중 양자 협약을 넘어 다자 국제 규범으로 발전해야 하는 과제를 안고 있으며, 세계 최대의 AI 개발 국가 두 나라가 거버넌스 대화를 시작했다는 사실 자체가 타국의 정책 결정자들에게 입장을 정해야 한다는 시그널과 같습니다.이번 미중 기술 협상이 한국에 미치는 영향은 단순한 수혜와 피해의 이분법으로 설명되지 않습니다. 산업별로 상황이 판이하게 다르고 기회와 위기가 동일한 사건에서 동시에 파생됩니다. 그리고 그 진단을 흐리게 하는 가장 위험한 착각은 한국이 미국과 중국 가운데 어느 한편을 선택해야 한다는 이분법적 시각입니다.반도체 분야는 2026년 현재 글로벌 D램 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스는 합산 약 70%의 점유율을 유지하고 있습니다. HBM 시장에서는 SK하이닉스가 약 60%의 점유율로 엔비디아의 사실상 독점 공급사 지위를 지키고 있으며, 마이크론이 약 21%, 삼성전자가 약 17%로 뒤를 잇습니다. 표면적 수치만 보면 한국 반도체는 견고하지만 이면에는 두 가지 구조적 위협이 동시에 누적되고 있습니다.첫째는 외부의 위협입니다. 중국 CXMT(창신메모리테크놀로지, 长鑫存储技术)는 2025년 기준 글로벌 D램 시장 점유율 약 5%에 불과하지만, 중국 내 모바일 D램 수요의 약 30%를 이미 소화하고 있습니다. DDR5와 LPDDR5X 양산에도 성공하며 범용 시장에서 한국과의 기술 격차를 빠르게 좁히고 있습니다. 둘째는 내부의 위협입니다. 삼성전자 전 임원이 CXMT에 10나노대 D램 국가핵심기술을 유출한 혐의로 기소된 사건이 상징하듯 기술 유출은 추상적 리스크가 아니라 이미 진행형 현실입니다.이 구도 위에 마이크론의 중국 시장 복귀 협상이 얹힙니다. 마이크론이 2023년 중국 정부의 안보 심사 이후 비어 있던 중국 핵심 인프라 시장에 재진입한다면, 삼성전자와 SK하이닉스가 그 공백을 일부 흡수하며 확대한 점유율이 다시 분산됩니다. 반면 엔비디아의 H200 수출 프레임워크가 성립되면 SK하이닉스에는 역설적인 기회가 열립니다. H200 칩에는 SK하이닉스가 독점 공급하는 HBM3E가 탑재되기 때문입니다. 엔비디아의 중국 수출 물량이 늘수록 SK하이닉스의 HBM 납품 수요도 증가합니다.이 정교한 균형 속에서 한국 반도체 산업이 나아가야 할 방향은 분명합니다. 범용 D램 시장의 일부는 중국과 마이크론에 점차 내주더라도 AI 인프라의 핵심 부품인 HBM·CXL 메모리·차세대 패키징 기술에서 한국의 우위를 지키는 것이 생존 전략의 핵심입니다.자동차·자율주행 분야에서는 더욱 냉정한 진단이 필요합니다. 현대자동차의 중국 내 시장 점유율은 10년 사이 약 10%에서 0.8%로 붕괴하였습니다. 자율주행 분야는 더욱 참담합니다. 2026년 현재 중국 자율주행 시장은 화웨이·BYD·샤오펑·리오토가 장악하고 있으며 한국 기업의 점유율은 유의미한 수치를 기록하지 못하고 있습니다.한국 자동차 산업에게 이번 방중의 진짜 위협은 중국 시장이 아니라 글로벌 시장에 있습니다. 테슬라가 FSD를 중국에서 정식 출시하고 BYD·화웨이가 중국에서 완성된 자율주행 생태계를 바탕으로 동남아·유럽·중동으로 수출 공세를 강화하면, 현대·기아가 경쟁하는 제3국 시장에서 미국 기술과 중국 기술이 동시에 밀려드는 이중 압박 구조가 형성됩니다.이번 미중 협상은 한국에는 기회이자 위기입니다. 분명한 점은 미국 편도 중국 편도 아닌 기술 불가결성(Technological Indispensability)의 구조를 만드는 것입니다. 미중 틈새에서 요구되는 정교한 전략이란 강대국을 향한 충성 서약이 아니라 어느 쪽도 한국 없이는 자신의 기술 공급망을 완성할 수 없다는 구조적 현실을 외교의 협상 카드로 전환하는 것입니다.기술이 외교의 화폐가 된 시대에 가장 정확한 협상 언어를 구사할 수 있는 사람은 행정 관료가 아니라 그 기술을 만들고 파는 기업인이라는 현실 인식이 필요합니다. 산업별·기업별·기술별로 정확히 타깃을 설정한 외교·경제·과학기술 정책이 필요한 시점입니다. 어느 기술을 지키고, 어느 기술로 협상하며 어느 기술에 집중 투자할 것인지를 정부와 기업이 함께 설계하는 구조, 그리고 그 설계의 결과물을 외교 테이블에 직접 올릴 수 있는 실행 체계가 필요합니다. 오늘과 내일 양일간의 정상회담 결과도 면밀히 분석토록 하겠습니다.