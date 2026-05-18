김용국

"일본인들이 자주 사용하는 일기일회(一期一會)라는 말을 저도 좋아합니다. 일생에 단 한 번뿐인 이 시간, 이 사람을 소중히 여기라는 뜻으로 이해하고 있습니다. 오늘 이 시간이 여러분과 저에게 모두 소중한 시간이 되도록 최선을 다하겠습니다."

"최근 탄핵심판의 쟁점은 보수냐, 진보냐 이런 문제가 전혀 아닙니다. 대통령이 파면에 이를 정도로 헌법을 중대하게 위반했느냐 아니냐 이것이 핵심입니다. 과거 군사 정권의 비상계엄하에서 한국인들은 군인들에 의해 목숨을 잃고, 고문과 폭행을 당하는 등 트라우마가 있습니다. 2024년 비상계엄 때도 많은 한국인은, 일본을 예로 들자면 진도 7 이상의 지진과 같은 충격과 공포를 느꼈을 것입니다.

헌법은 비상계엄의 요건을 "전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 병력으로써 군사상의 필요에 응하거나 공공의 안녕질서를 유지할 필요가 있을 때"로 아주 엄격하게 해놓았습니다. 2024년은 전혀 그런 상황이 아니었으므로 중대한 헌법 위반이 되었던 것입니다. 그래서 한국의 1심 법원도 윤석열 전 대통령을 내란 주모자로 인정하여 무기징역을 선고하였습니다."

"한국 대법원의 슬로건은 '신속하고 공정한 재판 구현'입니다. 그런데 정작 일반 국민들은 그렇게 느끼지 못하고 있는 것 같습니다. 그 이유는 여러 가지가 있겠지만 법원의 설득이 부족했거나 오해를 샀거나 신속과 공정을 다 잡을 만한 능력이 부족했기 때문이 아닌가 생각합니다. 앞으로는 대법원이 헌재와 상호 견제와 균형을 통해 국민으로부터 신뢰를 받는 기관이 되리라 믿습니다."

지난 4월 28일 오사카대학에서 <한국의 사법기관(대법원과 헌법재판소)의 과거와 현재, 그리고 미래>를 제목으로 일본어 특강을 진행하는 모습. 약 30명의 학생과 교수 등이 참석했다.드디어 특강 당일. 올해 처음으로 양복을 입고 강단에 섰다. 30명에 가까운 학생, 교수 앞에서 떨리는 마음을 진정시키고 인사를 마친 나는 일본어로 이렇게 이야기를 했다.그 후 한국의 대법원과 헌재가 어떤 일을 하는지, 일본 사법제도와는 어떻게 다른지 설명했다. 1987년 민주화운동과 헌법개정으로 탄생한 헌재가 그동안 어떤 일을 해왔는지도 소개했다. 학생들은 헌재의 판례가 한국사회의 변화를 가져온 점에 높은 관심을 나타냈다.헌재는 호주제 폐지, 동성동본 금혼 위헌 결정으로 가족제도의 변혁을 가져왔고, 양심적 병역거부(대체복무제) 인정, 간통죄와 낙태죄 위헌 결정 등으로 개인의 권리와 자유 신장에 기여해 왔다. 또한 역대 세 차례의 대통령 탄핵심판(인용 2회, 기각 1회)을 통해 권력자도 헌법 위반으로부터 자유로울 수 없다는 사실을 확인시켜 주었다.일본 학생들에게 물어보니 "한국에선 왜 이렇게 자주 대통령이 탄핵당하고 형사처벌을 받는지 모르겠다"는 반응이었다. 보수정당인 자민당이 1955년부터 집권하고 있는 일본에선 정권 교체도 생소할 정도인데 임기 도중에 대통령이 쫓겨나고 감옥에 가는 상황, 수십만 시민들이 민주주의를 지키기 위해 거리로 나오는 모습을 일본인들은 이해하기 어려울 것이다. 심지어는 탄핵심판을 보수와 진보의 싸움 정도로 인식하는 학생도 있었다. 그래서 이렇게 답을 해주었다.한 시간 정도 지나자 학생들의 질문이 이어졌다. 대법관과 헌법재판관 구성에 정치적 영향력이 작용하는지, 대체복무제 시행과정에 문제는 없는지, 위헌결정 후에도 법이 개정되지 않을 땐 강제력이 있는지 등등 날카로운 질문이 이어졌다. 강의가 끝난 뒤 교수는 "일본 학생들이 이렇게 질문에 적극적인 건 아주 드문 일"이라고 했다.가장 난처한 질문은 헌법 전공 교수가 던졌다. 그는 "최근 한국에서 대법관 증원법, 법왜곡죄 신설, 재판소원법 등이 추진된 이유가 사법부에 대한 불신에서 비롯되었다고 보는 시각이 있는데 어떻게 생각하시는지요?"라고 물었다.일본 교수의 예상치 못한 질문에 낯이 뜨거워졌다. 딱히 부정하기 어려웠기 때문이다. 이렇게 에둘러 답할 수밖에 없었다.어느덧 예정된 90분이 끝나간다. 나는 '착한 사람이 법을 아는 것이야말로 법이 더 이상 악인을 지키는 도구 역할을 하지 못하게 만드는 것'이라는 문형배 전 헌법재판소장 권한대행의 말을 인용하면서 마무리 인사를 했다. "여러분과 저는 언어도 다르고 삶의 방식도 다르지만 법을 다룬다는 공통점이 있습니다. 착한 사람이 법을 잘 알고 잘 활용할 수 있는 사회를 만드는 길에 여러분과 함께 걸어가고 싶습니다."박수 소리가 들려왔다. 큰 탈 없이 끝났다는 사실에 성취감과 홀가분한 마음이 동시에 느껴졌다. 녹초가 되었지만 최선을 다했기에 전혀 미련이 없었다. 만일 조금 더 연구원 생활을 한다면 몇 차례 토론 수업을 진행해도 되겠다는 자신감이 생겼다.그날 저녁 교수는 "100% 성공적"이라는 표현을 사용하면서 만족해했다. 교수는 일본식 코스 요리를 예약해 놓았다는 인근 식당으로 초대했다. 지금 생각하면, 내가 어떻게 일본어로 90분을 떠들었는지 알 수 없다. 게다가 전혀 예상치 못한 질문에 일본어로 답변을 한 것을 보면 뭔가 초인적인 힘이 작용하지 않았나 싶다.