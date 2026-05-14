정재현

민주당 소속으로 부천시의회 아선거구에 출마하는 윤단비 후보는 오는 5월 16일로 예정된 오정지역 후보들의 릴레이 개소식 일정에도 불구하고 “개소식을 하지 않고, 유세차도 운영하지 않겠다”고 밝혔다.실제로 16일 오후 4시에는 경기도의원에 도전하는 박상현 후보(2선거구)의 선거사무소 개소식을 시작으로, 4시 30분 자선거구 염보라 후보, 6시 유경현 경기도의원 후보(3선거구), 6시 30분 아선거구 최은경 후보의 개소식이 잇따라 열린다. 하지만 윤단비 후보의 사무실은 조용할 예정이다.3명을 선출하는 가선거구(심곡1·2·3동, 원미1·2동, 춘의동, 도당동)의 상황도 비슷하다. 이곳은 민주당 1-가 이철희, 1-나 나슬기 후보와 국민의힘 2-가 배용철, 2-나 최초은 후보 등 총 4명이 출전해 '3자 당선'을 노리는 구도다.1-가번인 이철희 후보 역시 유세차 운영을 전격 포기했다. 이 후보는 한발 더 나아가 "아침 저녁 인사를 제외하고는 각종 행사장에 눈에 띄는 선거용 전투복 대신 이름만 적힌 명찰만 달고 다니겠다"고 결정하고, 실제로 그렇게 현장을 누비고 있다. 자신의 인지도를 높이기보다 시민들의 시선이 자연스럽게 '나번' 나슬기 후보에게 향하도록 배려하겠다는 취지다.