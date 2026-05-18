나경택 제공

나경택 (5·18 당시 전남매일 사진기자, 팀 원버그 촬영)

"전일빌딩에서 공수부대의 만행을 사진으로 기록하고 있는데 어떤 사람들이 들것에 (환자를) 싣고 나타난 거예요. 실린 사람을 보니까 얼마나 맞았는지 눈알이 빠질 것 같았어요. (의사) 가운을 입은 사람하고 외국인하고 또 광주 시민들이 함께 들것을 들고 가기에 사진을 찍었던 겁니다."

나경택

"공수부대에 맞을 각오를 하고 저렇게 했던 것이죠. 그런 마음, 그런 용기를 보며 사진기자로서 '저건 역사다'라는 생각에 기록했던 겁니다."

노병유 (5·18 당시 광주CBS 기자, 팀 원버그와 들것으로 환자 후송)

"그때 팀을 보니까 입술에 피가 이렇게 묻어 있어요. 이렇게 흘러내린 피가..."

5·18민주화운동이 한창이던 1980년 5월 19일, 들것에 실린 환자를 옮기는 미국 평화봉사단원 팀 원버그(체크무늬 셔츠)와 광주 시민들. 전일빌딩에 있던 나경택 당시 <전남매일> 사진기자가 건너편 당시 광주관광호텔(현 무등빌딩)을 지나는 이들을 촬영했다.이 진술은 1980년 5월 19일 찍힌 위 사진과도 일치합니다. 가운데 체크무늬 셔츠를 입은 채 들것을 든 이가 바로 팀입니다. 이 사진을 찍은 이는 지금도 셔터를 누르던 순간을 선명히 기억합니다.이 사진은 2019년 공개된 이른바 '보안사 사진첩'에도 등장합니다. 나 기자가 찍었던 사진을 당시 보안사가 압수했던 겁니다. 당시 나 기자가 렌즈로 본 팀의 모습은 매우 긴박해 보였습니다.팀 바로 뒤에 하얀 의사 가운을 입은 남성 또한 그를 또렷이 기억합니다. 전일빌딩 건너편, 당시 광주관광호텔(현 무등빌딩) 앞에서 그를 만났습니다. 의사가 아닌, 당시 광주CBS 보도부 차장이었던 노병유 기자는 최루탄을 피해 들어갔던 작은 병원에서 부상자를 부축해 온 팀을 처음 만났습니다.