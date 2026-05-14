장재완

6.3지방선거 후보자등록 첫날, 대전시장 후보에 더불어민주당 허태정(왼쪽), 국민의힘 이장우(가운데), 개혁신당 강희린(오른쪽) 후보가 등록했다.제9회 전국동시지방선거 후보자 등록 첫날인 14일, 대전시장 선거에는 허태정 더불어민주당 후보, 이장우 국민의힘 후보, 강희린 개혁신당 후보 등 3명이 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.허태정 더불어민주당 대전시장 후보는 이날 오전 대전시선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마친 뒤, 이번 선거의 핵심 목표로 ▲민생회복 ▲시민주권 ▲내란청산을 제시했다.허 후보는 "많은 시민께서 공감과 적극적인 지지 의사를 보내주고 있다"며 "압도적 승리를 통해 막무가내식 불통 시정을 끝내고, 시민이 주인인 대전을 반드시 만들겠다"고 밝혔다. 허 후보는 후보 등록을 시작으로 대전 전역에서 유권자와의 접점을 넓히며 본격적인 선거운동에 나설 예정이다.이장우 국민의힘 대전시장 후보도 이날 오전 9시 후보 등록을 마치고 재선 도전에 나섰다. 이 후보는 "이번 선거는 유능한 사람과 무능한 사람의 선거가 될 것"이라며 "대전 발전을 위한 큰 비전이 있는 사람과 없는 사람의 대결이자, 민선7기 동안 실정을 거듭했던 허태정 더불어민주당 후보에 대한 사실상 심판의 선거가 될 것"이라고 밝혔다.이어 이 후보는 "ABCDEQR, 즉 우주항공·바이오·반도체·국방·에너지·양자·로봇·드론·센서·AI 등 7대 전략산업을 바탕으로 대전광역시를 초일류 경제도시로 육성하겠다"며 "국민소득 4만 불 시대에 가장 먼저 진입하는 도시, 대전에 본사를 둔 100개의 상장기업과 시가총액 200조 원을 이루는 '100·200클럽' 도시를 만들겠다"고 강조했다.강희린 개혁신당 대전시장 후보도 이날 오전 대전시선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마쳤다.강 후보는 "시민들은 기성 정치에 대한 실망감을 많이 토로한다"며 "이번 선거에서 차악이 아닌 최선의 선택지를 드리기 위해 출마했다"고 밝혔다.이어 "내란과 계엄의 늪을 극복하지 못한 국민의힘과 독재의 길로 나아가는 민주당의 정치 갈등 속에서 양당 후보는 근시안적 현금살포 정책만 제시하고 있다"며 "이번 선거에서 정책과 토론을 보여드리겠다"고 말했다.