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26.05.14 12:36최종 업데이트 26.05.14 12:54
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 신문방송편집인협회 포럼에 참석해 인사말을 하고 있다.유성호

"하하(헛웃음)... 민자당 구의원의 일방적인 주장이 법원 판결문보다 더 높은 효력을 갖고 있는지 의문입니다. 저도 거기에 대한 대응을 하겠습니다."

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 두 번 헛웃음을 터뜨렸다. 정원오 후보는 14일 국민의힘 측의 '폭행 전과 거짓 해명' 공세에 대해 직접 반박에 나섰다.

이날 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 한국신문방송편집인협회 포럼에 참석한 정 후보는 "폭행 이유에 대한 김재섭 국힘 의원의 주장은 허위이며 조작이다. 조작을 해서 뭘 얻고자 하는지는 알겠으나, 아마 돌아가는 건 법의 심판일 것"이라며 "민주당이 어제 김 의원을 (공직선거법 위반 혐의로 고발했고, 그 부분이 진행되면 명백하게 밝혀질 예정"이라고 말했다.

전날 김 의원은 정 후보의 32년 전 폭행 사건을 두고, 폭행의 이유가 과거 정 후보가 해명했듯 5.18 관련이 아닌 여종업원 외박 요구 탓이라며 "지저분한 주폭 사건"이라고 주장했다. 이에 민주당은 김 의원을 공직선거법 제250조 제2항 '낙선목적 허위사실공표죄'로 고발했다.(관련 기사: 정원오 폭행 전과 해명 거짓말? 언론 보도와 판결문 "정파 달라 다툼" https://omn.kr/2i6hv ).

주진우, "사과 받은 적 없다" 피해자 녹취 공개... 정원오 "언제든지 사과의 마음"

주진우 국민의힘 의원이 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 폭행 피해자 녹취를 공개하고 있다.남소연

주진우 같은 당 의원 또한 14일 국회 기자회견을 열고 당시 폭행 피해자의 녹취를 공개하며 비슷한 공세를 이어갔다. 주 의원이 공개한 약 30초가량 녹취에 따르면, 피해자는 "내 기억으로는 당시에 5.18 언쟁 그런 건 전혀 없었다, 용서를 하거나 사과를 받았던 기억도 없다"고 주장했다. 폭행의 이유가 5.18 관련이 아니고, 사과를 받지도 못했다는 취지다.

정 후보는 주 의원 주장과 관련해 "제가 아직 내용을 접하지 못해서, 그 부분 파악을 해보고 바로 입장을 내겠다"고 했다. 진행자가 추가로 '당시 5.18 언급이 없었고, 사과도 못 받았다는 게 피해자의 주장'이라고 하자 정 후보는 "(판결문에) 명백하게 내용이 나와 있는데, 그런 부분들을 주장한다면 저도 거기에 대한 대응을 하겠다"고 했다.

정 후보 캠프 측은 이날 오전 급히 '오세훈 캠프의 허위·왜곡 네거티브 공세 규탄 기자회견'을 열고 "오 후보와 국민의힘에 강력 경고한다, 얄팍한 정치공작을 중단하라"면서 "주진우 의원의 망언도 끝까지 법적 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

포럼이 끝난 후 정 후보는 기자들과 만나 '사과를 받지 못했다'는 피해자의 녹취 내용에 대해 "하도 오래 전이어서 기억이 없다고 하시는 것 같은데 언제든지 저는 사과의 마음이고 죄송스럽다는 말씀을 드린다"라며 "지난 일에 대해서는 이유 여하를 막론하고 깊이 사과드리고 송구하게 생각한다"라고 말했다.

오세훈 "진상 점차 드러나고 있어"

오세훈 "정원오 향한 '부도덕한 초보 운전자' 표현, 설명 필요 없다" ⓒ 유성호


오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 14일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 6.3 지방선거 대국민 호소 기자회견을 하고 있다.유성호

오세훈 국민의힘 서울시장 후보도 정 후보를 겨냥해 공세를 폈다. 오 후보는 이날 오전 서울시청 신청사 앞에서 개최한 '6.3 지방선거 대국민 호소 기자회견'에서 정 후보의 폭행 관련 질문을 받고 "그 문제로는 저는 당분간 코멘트하지 않겠다"라면서도 "진실 공방으로 흐르면서 점차 진상이 드러나고 있다"고 주장했다.

오 후보는 또 정 후보를 향해 "정 후보의 과대포장이 벗겨지면서 그 부도덕성과 무능함, 모든 사안에 명백한 의사를 안 밝히는 모습이 고려돼 최근 지지율에 반영된 거 아닌가 싶다"며 "정 후보가 지난 몇 개월간 보여준 행태를 보면 (후보가) 부도덕하고, '초보운전자다' 하는 표현이 전혀 어색하지 않다"라고 말했다.

#정원오 #주진우 #폭행 #518 #오세훈

6.3 지방선거
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