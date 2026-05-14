남소연

▲ 오세훈 "정원오 향한 '부도덕한 초보 운전자' 표현, 설명 필요 없다" ⓒ 유성호

주진우 국민의힘 의원이 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 폭행 피해자 녹취를 공개하고 있다.주진우 같은 당 의원 또한 14일 국회 기자회견을 열고 당시 폭행 피해자의 녹취를 공개하며 비슷한 공세를 이어갔다. 주 의원이 공개한 약 30초가량 녹취에 따르면, 피해자는 "내 기억으로는 당시에 5.18 언쟁 그런 건 전혀 없었다, 용서를 하거나 사과를 받았던 기억도 없다"고 주장했다. 폭행의 이유가 5.18 관련이 아니고, 사과를 받지도 못했다는 취지다.정 후보는 주 의원 주장과 관련해 "제가 아직 내용을 접하지 못해서, 그 부분 파악을 해보고 바로 입장을 내겠다"고 했다. 진행자가 추가로 '당시 5.18 언급이 없었고, 사과도 못 받았다는 게 피해자의 주장'이라고 하자 정 후보는 "(판결문에) 명백하게 내용이 나와 있는데, 그런 부분들을 주장한다면 저도 거기에 대한 대응을 하겠다"고 했다.정 후보 캠프 측은 이날 오전 급히 '오세훈 캠프의 허위·왜곡 네거티브 공세 규탄 기자회견'을 열고 "오 후보와 국민의힘에 강력 경고한다, 얄팍한 정치공작을 중단하라"면서 "주진우 의원의 망언도 끝까지 법적 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.포럼이 끝난 후 정 후보는 기자들과 만나 '사과를 받지 못했다'는 피해자의 녹취 내용에 대해 "하도 오래 전이어서 기억이 없다고 하시는 것 같은데 언제든지 저는 사과의 마음이고 죄송스럽다는 말씀을 드린다"라며 "지난 일에 대해서는 이유 여하를 막론하고 깊이 사과드리고 송구하게 생각한다"라고 말했다.