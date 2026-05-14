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박수현 더불어민주당 충남지사 후보박수현 후보 캠프 제공
한편, 박수현 후보는 지난 4월 29일 해당 라디오 방송과의 전화 인터뷰에서 '대변인 이미지'에 대해 입장을 밝힌 바 있다.
박 후보는 "청와대 대변인은 모든 국정에 대해서 정확하게 파악하지 않으면 대변을 할 수가 없다. 가장 정확하고 빠르게 모든 국정을 파악할 수 있는 자리"라며 "핵심 위치에 있는 사람이다"라고 말했다. 그러면서 "박수현은 '말은 잘한다'는 이야기는 '박수현은 말 만 잘해'라는 프레임을 씌우고 싶은 속셈이 아니겠나"라고 반문했다.
상대당 후보인 김태흠 후보에 대해서도 "김태흠 지사는 힘쎈 충남을 구호로 내걸었다. 추진력 있게 일을 했다고 평가한다"면서도 "그러나 AI 대물결이 몰려 왔다. 과거의 작은 평가가 무슨 의미가 있겠나. 제가 확장 계승하고 수정 보완해서 저의 나침반으로 쓰겠다"라고 밝혔다.
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