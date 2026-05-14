임병도

[인용된 여론조사]

부산 북갑 보궐선거 주요 후보 지지도

민주당 하정우 후보 39%, 무소속 한동훈 후보 29%, 국민의힘 박민식 후보 21%

조사의뢰 : 뉴스1

조사기관 : 한국갤럽

조사기간 : 2026년 5월 12일~13일 (2일간)

조사대상 : 부산 북구갑선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 508명

응답률 : 11.3%

표본오차 : 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±4.3%p

조사방법 : 무선전화 가상번호를 통한 전화 조사원 인터뷰

*자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

지지자들 사이에 있는 박민식 후보와 한동훈 후보밑바닥 민심이 이토록 두 갈래로 찢어져 있지만, 현재 보수 진영 안팎에서는 여전히 '승리를 위한 단일화'가 필수적이라는 목소리가 나옵니다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보 역시 "최근 여론조사에서 보수 유권자의 약 65%가 단일화를 원하고 있다"며 "보수 후보들끼리 난타전을 벌이는 것은 보수 유권자들을 분열시키고 중도 유권자들도 등 돌리게 한다"고 강조한 바 있습니다. 언론과 정치평론가들 역시 여론조사를 바탕으로 단일화의 시너지 효과를 분석하는 데 여념이 없습니다.탄핵과 계엄을 두고 국민의힘 내부는 물론 보수 지지자들 사이에서도 여전히 갈등이 진행 중입니다. 특히 장동혁 대표를 중심으로 한 국민의힘 지도부와 친한계 의원들 사이에선 징계 등으로 계속 마찰을 빚어왔습니다.한 후보는 11일 SBS라디오 <김태현의 정치쇼> 인터뷰에서 "박민식을 찍는 것은 결국 장동혁을 찍는 것"이라며 "박민식 후보가 당선되면 장동혁 대표 체제가 연장되고 보수 재건은 어려워질 것"이라고 주장했습니다.단일화의 핵심은 화학적 결합입니다. 두 후보가 힘을 합쳐 시너지를 내야 하지만, 현장에서는 "그래서 합치면 안 싸운대?"라는 뼈있는 질문이 먼저 나옵니다. 물론 "제발 싸우지 말라"고 자제를 호소하는 말도 들었지만, 그 누구도 두 후보가 단일화를 할 경우 적극적으로 힘을 합친다고 장담하긴 어려워 보입니다.지금은 누가 단일화를 먼저 꺼내느냐도 관건입니다. 한 후보는 11일 인터뷰에서 "세상에 절대 안 되는 것은 없다"라며 단일화 가능성을 열어두었지만, "지금은 말씀드린 민심의 열망을 우선할 때라는 생각을 한다"며 논의 단계는 아니라는 뜻을 분명히 밝혔습니다. 박 후보는 아예 "단일화는 없을 것"이라며 완주 의지를 거듭 강조하고 있습니다.단일화 논의가 본격화되기까지는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 선거가 임박한 상황에서 뒤늦게 단일화가 성사된다고 하더라도, 지지층 간의 앙금을 씻어내기에는 물리적인 시간이 턱없이 부족해 보입니다.결국 두 후보 간의 표면적인 단일화 논의에 앞서, '화학적 결합'이 과연 가능한지 냉정하게 따져봐야 할 시점입니다. 만약 두 후보가 후유증 없이 단일화를 하고 갈등 없이 힘을 합쳐 선거를 치른다면 당선 여부를 떠나 국민의힘을 포함해 보수 진영의 새로운 전기를 마련할 수 있습니다. 하지만 구체적인 '방법론' 없이 외치는 보수 재건 구호만으로 이 깊은 감정의 골을 메울 수 있을지, 유권자들의 표심은 여전히 날카로운 질문을 던지고 있습니다.