남소연

- 최근 김용남 후보와 조국 후보 간 공방은 어떻게 봤나?

- 이번 평택을 선거가 김재연 후보와 진보당에게 중요한 이유는?

- 향후 정치 지형에서 진보 정당의 중요성이 커질 거고, 그 자리에 진보당이 진입하겠다는 얘기로 들린다.

- 혁신당은 진보 정당이라 생각하지 않나?

- 지난 1월부터 평택 민심을 다지고 있는데, 현장에서 체감하는 분위기가 있나?

- 대표 공약을 소개한다면?

- 평택 시민들에게 하고 싶은 말이 있나?

"단일화 관련해 물어보시는 게 많은데 할 얘기가 별로 없어 죄송하다. 화기애애한 분위기에서도 그런 (단일화) 얘기 꺼내기가 조심스러운 상황인데, (김용남·조국 후보가 공방을 벌이는 지금) 저는 전혀 기대하지 않고 있다."

* 평택을 격전지 인터뷰는 김재연 진보당 후보에 이어 조국 조국혁신당 후보, 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보 순으로 이어질 예정입니다.

김재연 진보당 평택을 국회의원 후보가 13일 서울 여의도 국회에서 <오마이뉴스>와 인터뷰 하고 있다."이번 선거에선 국민의힘을 심판하고 내란에 반성 없는 정치세력이 국회와 지방의회에 설 수 없게 만드는 게 중요한 대의였다. 그런데 평택에서 각 당이 자존심 건 싸움을 벌이면서 그 대의가 실종된 것 같다. 저도 그렇고 조국 후보도 전국적 승리를 만들기 위해 최전선에서 뛰어야 할 당대표인데, 지금 여기서 난타전을 벌이고 있을 때인가. 시민들도 자괴감이 들 것 같다. 지켜보는 마음이 무겁고 안타깝다. 참전할 생각은 없다.""지금 진보당 의석 4석과 (제가 당선됐을 때) 5석은 큰 차이다. 이번 선거가 끝나면 전국에서 국민의힘 심판 결과가 도드라질 거고 국민의힘은 국회 내 교섭단체 한 축을 차지하는 정치력을 발휘하기 어려울 거다. 그렇다면 이재명 정부가 빛의 광장에서 약속한 개혁 과제의 추진 동력을 확보하는 데서 진보 정당의 역할이 선명해져야 한다. 혁신당의 경우 민주당과 합당 논의를 한 바 있고 조국 후보도 민주당보다 민주당스럽다고 하는데, 진보당이 그 역할을 짊어지고 가야 한다.""이재명 대통령은 당대표 시절 민주당이 중도보수 정당 포지션을 더 강화해야 한다고 했고, 실제 김용남 후보를 비롯해 보수 인사 영입을 계속하고 있다. 그런 상황을 봤을 때 진보 영역을 누가 어떻게 개척해 나가는가는 중요한 화두다. 이번 선거를 통해 진보당이 그 실력과 진정성을 갖고 있는지 국민들이 평가할 수 있는 하나의 잣대를 제시해 드리고 싶다.""민주당과 합당 논의를 하지 않느냐.""의외로 거대 양당에 대한 실망이 굉장히 크더라. 거대 양당이 해내지 못한 해묵은 민원들을 저희한테 많이 들고 오시더라. 평택에서 국회의원 한 번 배출한 적 없는 생소한 작은 정당에 '이 일 좀 해결해 주세요'라며 민원을 들고 오는 건 쉽지 않은 일이다. 그걸 가능하게 한 건 저희가 농촌 일손을 돕고 거리 청소를 하는 등 주민들이 필요로 하는 곳이면 어디든 있다는 걸 보여드리며 신뢰를 만들어 왔기 때문이다.""평택지원특별법으로 20년 동안 평택에 24조 원 예산을 끌어왔다고 알려져 있는데, 평택 시민들은 전혀 체감하지 못하고 있더라. 그래서 내용을 뜯어보니 24조 원은 허구의 숫자였고 (실제 투입) 국비는 5조 원 정도였다. 이번에 당선되더라도 2년짜리 임기라 법을 통과시키는 건 쉽지 않을 거다. 하지만 평택지원특별법 취지에 맞게 충분한 예산을 요구하고, 시행령 강행 규정 등으로 적절한 정부 지원을 받아낼 수 있도록 최선을 다하겠다.""유의동 후보는 토박이 강점을 내세워 평택에서 나고 자라지 않은 후보들을 외지인이라고 얘기했지만, 평택 시민들은 그렇게 보지 않으시더라. 여기서 뭐든 하겠다고 열과 성을 다하는 진보당을 칭찬하는 말을 많이 들었다. 평택을이 예상치 못하게 핫플레이스가 됐지만 처음 선거운동을 시작할 때 마음으로 평택 시민들의 삶을 챙기고, 거대 양당에 가려져 있는 목소리까지 들여다보고 대변하는 정치인으로서 함께하겠다."인터뷰가 끝날 때쯤 김 후보는 맨 처음 질문에 답을 보탰다.