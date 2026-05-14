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김재연 진보당 평택을 국회의원 후보가 13일 서울 여의도 국회에서 <오마이뉴스>와 인터뷰 하고 있다.남소연
처음은 "가능하지 않다"였고, 마지막은 "기대하지 않고 있다"였다.
6·3 국회의원 재보궐선거 최대 격전지로 떠오른 경기 평택을에 출마한 김재연 진보당 상임대표에게 후보 단일화 가능성을 묻자 망설임 없이 나온 답이었다. 경쟁자인 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 네거티브 공방이 이어지는 현 상황에선 범여권 단일화 가능성이든, 필요성이든 논의할 틈이 전혀 보이지 않는다는 것이었다.
"이번 선거에선 국민의힘을 심판하고 내란에 반성 없는 정치세력이 국회와 지방의회에 설 수 없게 만드는 게 중요한 대의였다. 그런데 평택에서 각 당이 자존심 건 싸움을 벌이면서 그 대의가 실종된 것 같다. 시민들도 자괴감이 들 것 같다. 지켜보는 마음이 무겁고 안타깝다."
이번 평택을 재선거는 김재연 후보와 김용남 후보, 조국 후보, 유의동 국민의힘 후보, 황교안 자유와혁신 후보까지 '5자 구도'로 경쟁 중이다. 앞서 2월 출마 선언을 하고 민심을 다져온 김 후보에게 이번 선거는 "선명한 진보정당 역할"을 증명하는 시험대이기도 했다. 김 후보는 "선거가 끝나면 국민의힘은 교섭단체 한 축을 차지하는 정치력을 발휘하기 어려울 것"이라며 "이재명 정부의 개혁 과제 추진 동력을 확보하는 역할을 진보당이 짊어지고 가야 한다"라고 강조했다.
김 후보는 또 "평택에서 거대 양당에 대한 실망이 굉장히 크더라. 거대 양당이 해내지 못한 해묵은 민원들을 저희한테 많이 들고 오시더라"라며 이번 평택을 재선거에서 당선된다면 "평택지원특별법 취지에 맞게 충분한 예산을 요구하고, 시행령 강행 규정 등으로 적절한 정부 지원을 받아내도록 최선을 다하겠다"라고 약속했다.
김 후보는 "평택을이 예상치 못하게 핫플레이스가 됐지만 처음 선거운동을 시작할 때 마음으로 평택 시민들의 삶을 챙기고, 거대 양당에 가려져 있는 목소리까지 들여다보고 대변하는 정치인으로서 함께하겠다"라고 호소하기도 했다.
뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 지난 12~13일 평택을에 거주하는 만 18세 이상 남녀 501명을 대상으로 실시해 14일 공개한 평택을 재선거 후보 지지도 조사 결과, 김용남 후보 29%, 조국 후보 24%, 유의동 후보 20%, 김재연 후보 4%, 황교안 후보 8%를 기록했다. 범진보 진영 단일화에 대해선 '해야 한다'가 29%, '하면 안 된다'가 46%를 기록했다. 단일화 선호 후보로는 김용남 후보와 조국 후보가 32% 동률을 기록했다.
다음은 지난 13일 국회 본관에서 만난 김재연 후보와의 일문일답이다.
후보 단일화 가능성? "지금으로선 불가능"