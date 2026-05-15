유지영

허승규 녹색당 안동시의회 시의원 후보가 12일 오전 안동시 강남동 일대에서 출근길 인사를 하고 있다. 허 후보는 이번이 세 번째 지방선거 시의원 도전으로, 2022년 지방선거 당시 강남동 일대에서 득표율 1위를 기록했다.그러나 같은 날 거리에서는 또 다른 목소리도 나왔다. "아이고, 또 녹색당으로 나왔네." 이날 출근길 인사 중 마주친 한 중년 여성의 한마디는 그가 안동에서 '녹색당' 후보로 유세를 이어가며 겪는 어려움을 압축적으로 보여준다.안동시는 1995년 지방선거 이래 진보 정당은 물론 민주당계 후보가 단 한 차례도 시장에 당선된 적 없는 험지 중의 험지다. 이재명 대통령의 고향이기도 하지만, 가장 최근 선거였던 지난 대선에서도 안동시민들은 김문수 국민의힘 후보에게 61.27%를 몰아주었다. 그런 안동에서 민주당계도 아닌 제3정당 녹색당 후보로 나선 그에게 정당은 '프리미엄'이 아니다. 그럼에도 녹색당에 가입했던 지난 2015년의 마음을 잊지 않았다. 그는 인간과 자연의 관계성을 고민하는 녹색당의 '생태주의'라는 방향이 마음에 들어 11년 전 녹색당에 가입했다.그가 처음 안동시의원에 출사표를 던졌던 2018년 지방선거에서 민주당은 이 선거구에 후보를 내지 않았다. 그럼에도 자유한국당 후보 1명과 무소속 후보 1명이 당선돼 허 후보는 고배를 마셨다. 당시 그가 받아든 득표율은 16.54%.안동에서 나고 자라 안동에서 정치를 하겠다고 결심한 그는 2022년 다시 시의원에 도전했다. 2018년 16.54%였던 득표율은 2022년 18.0%까지 올랐다. 비록 무소속 후보에게 329표 차로 뒤져 3등으로 낙선했지만, 강남동에서만큼은 득표율 25.9%로 1위를 기록했다. 이 지역구는 2등까지 시의원이 될 수 있다. 그의 낙선을 아쉬워한 주민들은 자발적으로 "당신의 진가가 빛을 발하는 그날을 위해"라고 적힌 '낙선 위로' 현수막을 내걸었다.지역에서 차근차근 바닥을 다지는 그의 모습을 본 국민의힘은 지난 지방선거를 앞두고 그에게 광역의원 공천을 제안하기도 했다. 그러나 안동의 정치 구조를 깨겠다고 정치에 뛰어든 그에게는 "가당치 않은 제안"이었다."당만 아니었으면 벌써 됐을 텐데", "차라리 무소속으로 나오지"라는 주민들에게도 그는 웃으며 "이번에는 일 한 번 시켜 주셔야죠"라고 받아넘긴다. 그러면서도 때로는 "(독립운동의 성지인) 안동에서 우리 조상들이 가능성도 없어 보이는 독립운동을 왜 했겠나"라고 되묻기도 한다.그는 기자에게도 한마디를 보탰다. "기초의원 선거까지 양당에 종속시키려는 흐름에 맞서, 지역 밀착형으로 주민들과 함께해온 녹색정치가 제도권으로 가는 의미가 있지 않을까요?" 그는 "녹색당 후보로 당선되면 공천권자보다 주민들을 더 우선시할 수 있다"고 강조했다.그의 선거를 가장 가까이서 돕고 있는 최혜성 안동녹색당 조직강화위원은 "진보 정치가 최근 상당히 어려운 상황을 겪으면서, 진보 정당이 어때야 하는지에 대한 고민이 늘 있다. 안동에서 8년 넘게 열심히 해온 '허승규 모델'을 꼭 성공시키고 싶다"고 말했다. 허 후보는 최 위원과 함께 2025년 10월부터 '선거 유세'라 부를 수 있는 본격적인 지역 활동을 이어오고 있다.