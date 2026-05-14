이은주

김은미 후보는 내포신도시 성장에 따른 원도심 위축을 홍성읍의 당면한 가장 큰 현안으로 꼽았다. 해결 방안으로 특화거리 조성, 야간상권 활성화, 전통시장 시설 현대화, 공공기관 행사 분산 개최 등을 제시했다.홍성군의회 최초 여성 부의장이자 재선의원인 김은미 후보가 의정경험의 검증된 일꾼으로 군민들이 체감하는 실질적인 변화를 만들겠다며 3선 도전에 나섰다.국민의힘 후보로 홍성군의원 가선거구에 기호 2-나 번을 배정받은 김 후보는 "정치는 말이 아니라 삶을 바꾸는 일"이라는 신념을 강조했다.김 후보는 "8대, 9대 홍성군의원으로서 의정 활동을 통해 예산 한 줄, 조례 하나가 군민 일상에 직접적인 영향을 미친다는 사실을 현장에서 확인했다. 아직 해결해야 할 과제가 남아 있고 더 꼼꼼하게 챙겨야 할 일이 많다"며 "쌓아온 경험을 홍성의 더 큰 발전과 군민의 더 나은 삶으로 돌려드리기 위해 다시 도전에 나섰다"고 출마 배경을 밝혔다.그러면서 "재선의 경험에 안주하지 않고 더 낮은 자세로 군민 목소리를 듣고 갈등은 줄이고 성과는 늘리겠다"며 "아이 키우기 좋은 환경, 어르신이 존중받는 지역, 소상공인이 숨 쉴 수 있는 경제를 만들겠다"는 각오다.김 후보는 예산 심의, 조례 제·개정, 집행부 견제와 협력 등 의정 전 과정을 경험한 점을 강조하며 "말이 아닌 성과로 검증받은 준비된 일꾼"이라며 "다양한 의견을 조율하며 합의를 이끌어온 경험을 바탕으로 '군민과 집행부, 의회를 잇는 연결의 정치'를 실천해 왔다"고 자평했다.이어 지역 활동 성과로 그동안 생활밀착형 예산 확보와 제도 개선에 집중해 왔다고 강조했다. 노후 도로 개선, 보행환경 정비, 공영주차장 확충 등 주민 숙원사업을 반영했으며 소상공인 간담회와 복지 정책 개선 활동도 추진했다.또한 어린이 보호구역 점검, 돌봄 확대 건의, 경로당 환경 개선 등 세대별 맞춤 정책 추진과 함께 부의장으로서 갈등 조정 역할을 수행해 왔다고 설명했다.