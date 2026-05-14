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주요 공약으로 김 후보는 지역경제 활성화, 촘촘한 복지, 생활 인프라 확충, 안전 도시 조성, 투명한 군정 운영 등 5대 핵심 공약을 제시했다.이은주
김 후보는 내포신도시 성장에 따른 원도심 위축을 홍성읍의 당면한 가장 큰 현안으로 꼽았다. 해결 방안으로 특화거리 조성, 야간상권 활성화, 전통시장 시설 현대화, 공공기관 행사 분산 개최 등을 제시했다.
이와함께 교통 혼잡 및 주차난 해소를 위해 공영주차장 확충과 유휴부지 임시주차장 조성, 보행환경 개선, 교통체계 개선 연구용역 추진 등을 대안으로 내놓았다.
인구 정체와 정주여건 개선을 위해서는 공공 돌봄 확대, 청소년 문화·체육 공간 확충, 생활SOC 확충, 출산·양육 지원 정책 확대를 통해 정주 여건을 개선하겠다고 밝혔다.
김 후보는 "탁상행정이 아닌 생활밀착형 의정을 통해 아이 키우는 가정, 어르신, 소상공인의 목소리를 정책에 반영해 왔다"며 "공감은 따뜻하게, 일은 단단하게 추진하는 책임 있는 일꾼이 되겠다"고 밝혔다.
주요 공약으로 김 후보는 ▲ 지역경제 활성화 ▲ 촘촘한 복지 ▲ 생활 인프라 확충 ▲ 안전 도시 조성 ▲ 투명한 군정 운영 등 5대 핵심 공약을 제시했다.
특히, 원도심과 신도시 상생 발전, 공공 돌봄 확대, 공영주차장 확충, 재난 대응체계 강화, 주민 참여 확대 등을 중점 추진하겠다고 밝혔다.
김 후보는 "그동안 군민 여러분의 삶 가까이에서 듣고, 뛰고, 해결하기 위해 노력해 왔다 "며 "아직도 해결해야 할 과제가 남아 있고, 더 꼼꼼히 챙겨야 할 일이 많다. 그래서 다시 한번 더 큰 책임을 지고자 한다"고 설명했다.
그러면서 "지방정치는 아이들의 통학길, 어르신의 보행길, 소상공인의 하루 매출을 바꾸는 일이다"며 "약속을 쉽게 하지 않겠지만 한 번 한 약속은 반드시 지키겠다. 군민 곁에서 체감하는 변화를 만들겠다"고 약속했다.
이어 "선거는 사람을 뽑는 일이기도 하지만, 지역의 방향을 정하는 선택이다. 경험과 준비된 역량, 끝까지 책임지는 자세를 보고 판단해 달라"고 지지를 당부했다.
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