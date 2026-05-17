나경택 제공

5·18민주화운동이 한창이던 1980년 5월 19일, 들것에 실린 환자를 옮기는 미국 평화봉사단원 팀 원버그(체크무늬 셔츠)와 광주 시민들. 전일빌딩에 있던 나경택 당시 <전남매일> 사진기자가 건너편(광주YMCA 인근)을 지나는 이들을 촬영했다.팀 원버그가 들것을 든 채 금남로를 지나는 모습은 나경택 당시 <전남매일> 기자의 사진(위)에 여실히 남아 있다. 이처럼 환자를 이송하고 피해 상황을 살피기 위해 팀 원버그는 전남대병원을 자주 찾았고, 옥상에서의 인터뷰도 이 과정에서 진행된 것으로 보인다.나 기자는 당시 상황을 또렷이 기억하고 있다. 그는이라며 "그런 마음, 그 용기를 보며 사진기자로서 '저건 역사다'라는 생각으로 기록했다"고 전했다.팀 원버그와 함께 들것을 들었던 노병유 당시 광주CBS 기자(위 사진 하얀 상의) 또한라며 "그 또한 얼마나 무서웠겠나. (그럼에도) 자기 목숨을 내건 것"이라고 말했다.