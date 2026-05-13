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충남교육감선거 후보는 김영춘 전 공주대 부총장(위 왼쪽), 이명수 전 국회의원(위 오른쪽), 이병도 충남민주혁신교육포럼 대표(아래 왼쪽), 이병학 충남교육혁신연구소장(아래 오른쪽) 4명으로 압축됐다.충남교육감 예비후보 중 명노희 충남교육감 예비후보가 후보직 사퇴와 함께 이명수 후보에 대한 지지를 선언했다. 이번 지지선언으로 충남교육감 선거는 후보 4명 구도로 재편됐다.명 예비후보는 12일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "새로운 충남교육 혁신을 위해 출마한 이명수 후보의 교육 철학과 보수 가치에 동참한다"라며 후보직 사퇴 의사를 밝혔다. 명 예비후보는 사퇴와 함께 이명수 후보 선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡아 선거 지원에 나설 예정이다.앞서 '충남 민주·진보교육감 추진위원회' 는 이병도 예비후보를 충남 민주·진보교육감 단일후보로 추대한 바 있다. 이어 지난 11일에는 김영춘·한상경 예비후보가 여론조사 결과에 따라 김영춘 후보로 단일화하기로 합의했다고 공식 발표했다.이에 따라 현재 충남교육감선거 후보는 김영춘 전 공주대 부총장, 이명수 전 국회의원, 이병도 충남민주혁신교육포럼 대표, 이병학 충남교육혁신연구소장, 4명으로 압축됐다.