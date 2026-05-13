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26.05.13 18:33최종 업데이트 26.05.13 18:33
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충남교육감선거 후보는 김영춘 전 공주대 부총장(위 왼쪽), 이명수 전 국회의원(위 오른쪽), 이병도 충남민주혁신교육포럼 대표(아래 왼쪽), 이병학 충남교육혁신연구소장(아래 오른쪽) 4명으로 압축됐다.오마이뉴스 자료사진

충남교육감 예비후보 중 명노희 충남교육감 예비후보가 후보직 사퇴와 함께 이명수 후보에 대한 지지를 선언했다. 이번 지지선언으로 충남교육감 선거는 후보 4명 구도로 재편됐다.

명 예비후보는 12일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "새로운 충남교육 혁신을 위해 출마한 이명수 후보의 교육 철학과 보수 가치에 동참한다"라며 후보직 사퇴 의사를 밝혔다. 명 예비후보는 사퇴와 함께 이명수 후보 선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡아 선거 지원에 나설 예정이다.

앞서 '충남 민주·진보교육감 추진위원회' 는 이병도 예비후보를 충남 민주·진보교육감 단일후보로 추대한 바 있다. 이어 지난 11일에는 김영춘·한상경 예비후보가 여론조사 결과에 따라 김영춘 후보로 단일화하기로 합의했다고 공식 발표했다.

이에 따라 현재 충남교육감선거 후보는 김영춘 전 공주대 부총장, 이명수 전 국회의원, 이병도 충남민주혁신교육포럼 대표, 이병학 충남교육혁신연구소장, 4명으로 압축됐다.
#충남교육감선거 #이병도 #이병학 #이명수 #김영춘

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