방세환 캠프

국민의힘 방세환 광주시장 후보가 지난 12일 선거사무소에서 광주시약사회 임원진과 정책간담회를 열고 공공심야약국 확대와 통합돌봄 사업 내 약사 역할 강화를 약속했다.국민의힘 방세환 광주시장 후보가 지난 12일 선거사무소에서 광주시약사회 임원진과 정책간담회를 열고 공공심야약국 확대와 통합돌봄 사업 내 약사 역할 강화를 약속했다.이날 간담회는 시민 생활과 밀접한 보건의료 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐으며, 심야 시간대 의약품 접근성 강화와 고령층 복약관리 체계 구축 등이 주요 의제로 다뤄졌다.방 후보는 "약국은 시민 여러분께서 일상에서 가장 자주 찾는 의료 현장이며, 약사회는 광주 시민의 건강을 가장 가까이에서 지켜오신 분들"이라며 "경기도와의 긴밀한 예산 협력을 통해 심야 시간대 시민들의 의약품 접근성을 권역별로 촘촘히 보장하겠다"고 밝혔다.이어 통합돌봄 사업과 관련해 "광주시 통합돌봄 사업 계획에 ▲전문적인 복약관리 서비스 도입 ▲고령층 다제약물 관리 및 교육 강화를 명문화하겠다"며 "약사의 전문 지식을 바탕으로 어르신들의 약물 오남용을 방지하고 건강한 노후를 돕는 전국적인 모범 사례를 만들겠다"고 말했다.다제약물 관리는 만성질환을 가진 고령층이 여러 종류의 약물을 복용하면서 발생할 수 있는 부작용과 오남용을 예방하기 위한 의료 안전 정책으로 꼽힌다.방 후보는 또 "약사회와의 유기적인 협력을 통해 시민들이 체감할 수 있는 현장 중심의 약료 서비스를 실현하겠다"고 덧붙였다.