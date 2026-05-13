이상일 캠프

국민의힘 이상일 용인특례시장 후보가 13일 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지 예정지에서 출마 기자회견을 열고 "용인 르네상스 시즌2를 열겠다"며 재선 도전 의지를 밝혔다.국민의힘 이상일 용인특례시장 후보가 13일 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지 예정지에서 출마 기자회견을 열고 "용인 르네상스 시즌2를 열겠다"며 재선 도전 의지를 밝혔다.이 후보는 이날 "민선8기에서 시작한 용인 대도약에 박차를 가해 시민 삶의 질을 향상하겠다"며 "시민들께서 용인 첫 재선시장을 만들어 주신다면 지난 4년간 보여드렸듯 일만 할 것이며 성과와 결과로 보답하겠다"고 말했다.특히 반도체 산업을 중심으로 한 교통망 확충과 도시 개발 계획을 강조했다. 이 후보는 "반도체의 힘으로 경강선 연장 또는 중부권광역급행철도 신설, 경기남부광역철도 신설 등을 추진하겠다"며 "반도체고속도로와 용인-성남고속도로, 용인-충주고속도로, 의왕-용인-광주고속도로 등 도로망 구축도 이어가겠다"고 밝혔다.이 후보는 이날 기자회견 장소를 국가산단 예정지로 정한 배경에 대해 "용인 반도체 프로젝트를 반드시 지키겠다는 의지"라고 설명했다. 그는 "지난 5개월 동안 피를 토하는 심정으로 용인 반도체 팹 지방이전론과 싸워왔다"며 "용인 반도체를 지키고 키울 사람은 이상일"이라고 주장했다.이날 이상일 후보는 철도·도로망 확충 외에도 재건축·재개발 지원 강화, 미래첨단도시 조성, 교육 인프라 확대, 청년 취업·창업 지원 정책 등을 제시했다.이 후보는 "재건축·재개발의 경우 용적률을 완화해 사업성을 높일 수 있도록 하겠다"며 "반도체 특화 신도시에 버금가는 신도시를 처인구에 추가 조성해 시민 주거 만족도를 높이겠다"고 밝혔다.교육 분야와 관련해서는 "반도체고를 마이스터고로 전환하고 AI융합예술고 설립과 모현·양지 고등학교 설립을 추진하겠다"며 "글로벌 반도체 대학·대학원 설립도 적극 추진하겠다"고 말했다.청년 정책으로는 "반도체 세수를 활용한 1조 원 규모 '실리콘 용인펀드'를 조성해 스타트업과 창업 지원에 나서겠다"고 밝혔다.복지와 생활체육 분야에서는 공공수영장 확충과 파크골프장 추가 조성 계획도 내놨다. 이 후보는 "민선9기에는 파크골프장을 추가로 4~5곳 더 만들겠다"며 "스마트 경로당 확대와 AI 활용 건강관리 시스템도 도입하겠다"고 말했다.그러면서 "용인은 이미 글로벌 반도체 중심도시를 향한 대도약을 시작했다"며 "일잘하는 리더를 선택 해 달라"고 말했다.