울산시의회

울산소상공인연합회가 13일 시의회에서 소상공인정책 및 소상공인회의소 건립을 제안하고 있다울산광역시 소상공인연합회도 같은 자리에서 기자회견을 열고 지역 소상공인들이 직면한 다양한 문제와 해결 방안을 제시했다.울산소상공인연합회는 소상공인 정책 과제로 '고용·노동정책 현실화'를 제시하고 "소상공인들이 안정적으로 사업을 운영할 수 있도록 고용 및 노동 정책의 현실화를 촉구한다"라며 "특히, 근로기준법의 5인 미만 사업장 확대 적용 반대와 일하는 사람의 권리에 관한 기본법안의 철회가 절실하다"라고 밝혔다.이어 "최저임금 제도 개선과 주휴수당 폐지를 통해 소상공인의 경영 부담을 덜고, 소상공인이 직접 참여할 수 있는 임금 및 근로시간 변화에 대한 논의가 이루어 져야한다"라고 덧붙였다.이들은 또한 "소상공인 맞춤형 금융지원과 경영비용 경감이 시급하다"라며 "이를 위해 소상공인 맞춤형 신용평가 모델을 구축하고, 사업장 전기요금 및 각종 공과금을 카드 결제할 수 있도록 요청한다"라고 밝혔다.이어 "소상공인 전용 소액대출 상품 개발과 지역신보 금융지원을 확대하여 소상공인의 균형 성장을 추진해야 한다"라며 "소상공인에 대한 역차별을 없애고 촘촘한 사회안전망을 구축해야 한다"라는 주문도 내놨다.이외에도 "여성 소상공인의 출산 및 육아에 대한 역차별을 개선하고, 폐업 소상공인 지원과 재기 시스템 구축이 필수적"이라며 "1인 사업주에게도 직장 건강보험 적용과 고용보험 자동 가입을 지원하여 안정적인 소득을 확보할 수 있도록 해야 한다"라고 촉구했다.울산소상공인연합회는 이외 '소상공인이 자립할 수 있는 공정 생태계를 구축하기 위해 소득공제율과 공제 한도 확대' '디지털 및 AI 전환 지원' '플랫폼 불공정 거래 관행을 개선하기 위한 법률 제정과 소상공인 정책정보 전달 강화를 위한 지원'도 건의했다.특히 이들은 "울산소상공인회의소를 건립해 소상공인들이 서로 협력하고, 정보를 교환하며 성장할 수 있는 공간을 만들어 달라"고 건의했다.