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울산여성연대가 13일 시의회에서 여성분야 의제를 제안하고 있다.울산시의회
지방선거를 맞아 여성계와 소상공인 등 각계가 그동안 참아왔던 해당 분야의 요구 사항을 후보들에게 분출하고 있다.
울산여성연대는 13일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이번 지방선거에 출마한 모든 후보들에게 분명히 묻는다"라며 "여성이 떠나는 도시를 계속 방치하고, 여성의 노동을 값싸게 이용하는 구조를 그대로 둘 것인가"라고 물었다.
울산여성연대는 또 "돌봄과 안전의 책임을 여성 개인에게 떠넘기는 사회를 계속 유지할 것인가 아니면 성평등한 울산으로의 전환에 책임 있게 나설 것인가"라면서 6·3 지방선거 출마자들에게 갖가지 정책 과제를 제안하고 공개적인 입장 표명과 실천 약속을 요구했다.
요구한 정책 과제는 '성평등가족정책 전담기구 신설' '양성평등센터 설립' '젠더기반폭력예방교육센터 설립' '울산형 공정임금제 시행' '미래 산업 여성 일자리 정책 확대' '공공 책임 돌봄 체계 구축' '여성의 시정 결정권 확대' '청년 여성의 지역 정착 기반 마련' 등 8가지다.
이들은 "우리는 더 이상 차별을 참고 기다리지 않을 것이다. 6·3 지방선거 출마자들은 성평등 정책에 대한 명확한 입장을 밝혀달라"라면서 "구체적인 실행 계획과 예산 확보 방안을 시민 앞에 약속하라"고 요구했다.
또한 "여성의 삶을 주변화하는 낡은 행정을 끝내고 성평등한 울산으로의 전환에 책임 있게 나서달라"고 재차 요구했다.
참여한 울산여성연대에는 울산여성회, 울산여성의전화, 울산상담소시설협의회, 울산시민연대, 한부모가족자립센터, 민주노총울산지역본부 여성위원회, 여성엄마진보당 울산시당, 정의당 울산시당 여성위원회, 노동당 울산시당, 민주당 울산시당 여성위원회 등이 있다.
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