연합뉴스

한국리서치

[문] 이번 북구갑 국회의원 재보궐 선거에서 다음 인물들 중 북구갑 국회의원으로 누구를 지지하겠습니까? 보기 순서는 무작위 순입니다.

[답] 1. 더불어민주당 하정우 전 대통령비서실 AI미래기획수석비서관 2. 국민의힘 박민식 전 초대 국가보훈부 장관 3. 무소속 한동훈 전 국민의힘 당대표 4. 기타 후보 5. 없다 6. 모름/무응답

리얼미터

[문] 귀하께서는 이번 북구갑 국회의원 보궐선거에서 차기 국회의원으로 다음 중 누구를 가장 지지하십니까? 호명은 순환됩니다.

[답] 1. 더불어민주당 하정우 2. 국민의힘 박민식 3. 무소속 한동훈 4. 기타 인물 5. 없다 6. 잘 모르겠다

국민의힘 장동혁 대표가 지난 10일 오후 부산 북구에서 열린 박민식 북갑 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에서 박 후보와 박형준 부산시장 후보 등과 손을 맞잡고 있다.지난 11일 공개된 한국리서치의 KBS부산방송총국 의뢰 여론조사 결과에 따르면, 하정우 민주당 후보는 37%, 박민식 국민의힘 후보는 17%, 한동훈 무소속 후보는 30%의 지지율을 기록했다(지난 8~10일 부산 북구갑에 거주하는 만 18세 이상 500명 대상, 무선전화 면접 방식, 응답률 22.7%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±4.4%p).이 조사에서 한동훈 후보는 박민식 후보를 오차범위 밖에서 앞섰고, 하정우 후보와는 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 한 후보의 지지율 상승세가 두드러지게 나타난 조사였다.하지만 지난 12일 공개된 리얼미터의 국제신문 의뢰 여론조사에선 사뭇 다른 결과가 나왔다. 조사 시기는 지난 9~10일로 한국리서치 여론조사와 겹친다.리얼미터 조사에서는 하 후보 43.4%, 박 후보 23.1%, 한 후보 28.1%의 지지를 받는 것으로 집계됐다(부산 북구갑에 거주하는 만 18세 이상 506명 대상, 무선 자동응답(ARS) 방식, 응답률 8.7%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±4.4%p). 하 후보가 한 후보보다 15%p 이상 앞서는 한편, 한 후보와 박 후보는 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다.조사 시기가 겹치는 두 여론조사에서 이처럼 박민식·한동훈 후보의 지지율이 차이를 보이는 원인으로는 조사에서 사용한 질문 문항 및 조사 방식의 차이가 꼽힌다.우선 한국리서치와 리얼미터 조사를 비교해 보면, 후보 지지를 묻는 질문과 답변 문항은 각각 아래와 같았다.한국리서치 조사의 경우 박민식·한동훈 후보 모두에 '국민의힘' 타이틀을 붙였고 리얼미터의 경우엔 국민의힘과 무소속을 구분해서 질문을 했다. 한국리서치의 질문 방식이 중앙선거여론조사심의위원회의 '선거여론조사 기준'에 어긋나는 것은 아니지만 정치 관심도가 낮은 유권자들에게는 착시를 일으킬 가능성이 있다는 게 전문가들의 지적이다.김봉신 메타보이스 대표는 '국민의힘'이라는 타이틀이 주는 효과를 강조했다. 김 대표는 13일 <오마이뉴스>와 통화에서 "한 후보가 한국리서치 조사에서 높은 지지율을 기록한 까닭은 질문 과정에서 그의 경력, 즉 '전 국민의힘 당대표'라는 직함이 포함됐기 때문으로 보인다"라고 분석했다.이어 "응답자들 입장에선 국민의힘 후보를 두 명으로 인지하는 일종의 착시를 겪었을 수 있다"며 "한 후보에겐 정당 후광과 함께 '당대표'라는 직함이 영향을 줬을 것"이라고 말했다.또 '조사 방법'이 두 여론조사 결과에 영향을 미쳤을 것이란 분석도 나온다. 리얼미터 관계자는 "두 조사에서 한 후보와 박 후보의 지지율이 큰 차이를 보이는 이유는 조사 방법의 차이에서 기인하는 것으로 보인다"라며 "한국리서치는 사람이 묻는 전화 면접 방식을, 리얼미터는 기계가 묻는 ARS 방식을 택했는데 전자의 경우 샤이 보수층은 '국민의힘'이라고 답변하기를 꺼리는 경향이 있다"라고 설명했다.