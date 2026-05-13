주광덕

국민의힘 주광덕 남양주시장 예비후보가 13일 "출마 의지는 변함없지만 후보 등록을 최종 확정한 것은 아니다"라며 당 지도부의 책임 있는 입장 표명을 다시 촉구했다.국민의힘 주광덕 남양주시장 예비후보가 13일 "출마 의지는 변함없지만 후보 등록을 최종 확정한 것은 아니다"라며 당 지도부의 책임 있는 입장 표명을 다시 촉구했다.주 예비후보는 이날 입장문을 통해 "최종 결정은 남양주시민들의 의견을 충분히 듣고, 당의 책임 있는 입장을 확인한 뒤 밝히겠다"고 말했다.앞서 주 예비후보는 지난 11일 국회 기자회견에서 ▲장동혁 대표의 2선 후퇴 ▲보수 대통합 선거대책위원회 구성을 요구하며 "받아들여지지 않을 경우 후보 등록을 하지 않겠다"고 밝힌 바 있다.이후 중앙당 공천관리위원회는 후보 등록 의사를 서면으로 제출하라고 요청했고, 이에 대해 주 예비후보는 "공관위가 아닌 최고위원회가 답할 문제"라며 최고위 우선 면담을 요구했다.주 예비후보는 이날 "저는 분명히 최고위의 답변을 기다린다고 했었다"며 "그러나 중앙당은 금일 오전 7시까지 후보 등록 의사 여부를 밝히라는 최후통첩 식 압박을 해왔다"고 밝혔다.이어 "당의 화합과 승리를 위해 고민해야 할 지도부가 오직 행정적 절차와 시간적 가이드라인을 내세워 후보의 결단을 종용하는 현실에 유감을 표한다"고 말했다.주 예비후보가 공개한 중앙당 공관위원장 회신 내용에 따르면, 중앙당은 13일 오전 7시까지 후보 등록 의사를 밝히지 않을 경우 "후보 등록 의사가 없는 것으로 간주하고 관련 절차를 진행할 예정"이라고 통보했다.이에 대해 주 예비후보는 회신문에서 "본 후보자는 국민의힘 후보로서 이번 지방선거에서 반드시 승리해야 한다는 책임감과 출마 의지를 분명히 밝힌다"면서도 "당 지도부의 공식 입장 표명 없이 기한을 정해 후보 등록 여부만 확답하라는 절차적 요구에는 유감을 표한다"고 밝혔다.또 "최근 밝힌 입장은 현장에서 시민들과 직접 마주하며 느끼는 보수 진영의 위기감과 국민의힘의 승리를 바라는 절박한 충정 속에서 드린 문제 제기"라며 "핵심은 특정 개인이나 자리를 향한 요구가 아니라 국민의힘이 이번 선거를 어떤 방향과 전략으로 치를 것인지에 대한 지도부의 정치적 결단 요청"이라고 강조했다.주 예비후보는 "당 대표 등 지도부와 대립하기 위해 문제를 제기한 것이 아니다"라며 "국민의힘 후보로서 더 강하게 승리하고 더 많은 국민의 지지를 얻기 위해 당의 변화와 결단을 요청드린다"고 밝혔다.이어 "정치적 생명을 걸고 사즉생의 충정으로 다시 한번 촉구한다"며 "이번 요구는 단순히 개인의 출마 여부를 넘어 우리 당이 국민 신뢰를 회복하고 지방선거에서 승리하기 위한 마지막 골든타임"이라고 주장했다.한편 주 예비후보는 전날 중앙당 공관위 출석 요청에 대해서도 "장동혁 대표의 2선 후퇴와 통합선대위 구성은 최고위원회에서 결정할 사안"이라며 공관위 출석보다 최고위 차원의 논의가 우선이라는 입장을 밝힌 바 있다.