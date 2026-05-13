유성호

"알고리즘부터 잡아야 된다. 전문가 그룹들이 청소년한테 다가가고 있는 악성 가짜뉴스, 혐오 거짓 뉴스와 관련된 기본적인 콘텐츠들을 잡아 내야 된다고 생각한다. 또한 아이들이 민주주의를 일상화하도록 다양한 프로그램을 개발해야 한다. 중고등학생들은 직접 참여를 하는 구조를 좀 만들었으면 좋겠다. 저는 중고등학생들한테 학생 방송국을 제안하는 공약을 냈다."(김성근)

"중요한 것은 처벌보다 교육이다. 저는 민주시민교육과 디지털 리터러시 교육을 강화해 아이들이 가짜뉴스와 혐오 표현을 스스로 판단할 수 있도록 하겠다. 또 토론과 공감 중심의 교실 문화를 확대해 서로 다른 의견을 존중하는 힘을 키우겠다."(성광진)

성광진 대전시교육감 예비후보가 12일 오후 서울 여의도 <오마이TV> ‘이병한의 상황실’에 출연해 “대전 교육은 혁신과 개혁에 목말라 있다”라며 “32년간 교사로서 현장을 지켜온 경험을 바탕으로 아이들이 행복하고 학부모가 만족하는 교육을 만들겠다”라고 포부를 밝혔다.두 후보는 최근 현장 체험학습 감소에 대한 원인으로 지목된 일부 학부모의 악성 민원에 대해서도 대책을 내놨다.김성근 후보는 "지금 교사가 혼자 책임지는 구조가 제일 큰 문제"라면서 "저는 공약으로 여러 가지 민원이 제기되거나 하면 그것을 교육감이 직접 개입할 수 있는 교육감 직속 교육활동 보호팀 가동을 내놨다"라고 설명했다. 그러면서 "자동차보험처럼 공적 활동에 대해서 특별한 사유가 없는 경우는 소송을 못 하도록 교육활동 면책보장제를 도입할 필요가 있다"라고 강조했다.성광진 후보는 "저는 교권보호관제를 신설해 악성 민원에 대해 교권을 직접 보호할 수 있도록 사전에 조치하는 것을 생각하고 있다"라면서 "체계적인 악성 민원 방지를 위한 시스템을 만드는 데 우리 교사들과 학부모들과 시민 또 그리고 전문가들이 나설 필요가 있다고 생각한다"라고 밝혔다.요즘 학교에서는 극우 성향을 가진 학생 증가와 혐오 표현 등으로도 골을 싸매고 있다. 이에 대해 두 후보는 다음처럼 <오마이뉴스>에 해법을 밝혔다.