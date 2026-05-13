봉주영

- 조사마다 기간과 방식 등이 다 달라서 동등하게 비교할 순 없지만 전반적인 상황을 보면 엎치락뒤치락 하는 가운데에도 하정우 민주당 후보가 1등을 놓치지 않고 있다. 하 후보는 하마평에 오르던 4월 말경 처음 등장한 뉴스토마토-미디어토마토 조사에서부터 선두였고, 4월 27일 청와대 AI미래기획수석을 사퇴하고 정식으로 등판한 이후 현재까지 나온 여론조사에서 모두 1등을 차지했다. 12일 새롭게 공표된 국제신문-리얼미터 조사에서는 박민식 후보와 한동훈 후보 모두 오차범위 밖에서 넉넉하게 따돌렸다. 조사에 따라 세부 수치는 다르지만, 5월 들어 나온 결과들은 대체로 비슷한 양상이다. 다만 이 성적은 모두 다자대결, 3파전을 상정하고 있다.- 그런데 보수 단일화로 양자 대결 구도가 될 때도 하 후보가 어느 정도 우위를 유지하고 있다. 이번 국제신문-리얼미터 조사에서도 박민식 후보로 단일화했을 때, 한동훈 후보로 단일화했을 때 모두 물었는데 하정우 45.7%-박민식 32.4%, 하정우 45.8%-한동훈 35.8%로 모두 오차범위 밖 우세였다. 그는 세 후보 중에서 가장 신인이고, 북구는 어찌됐든 보수세가 강한 부산이다. 전재수 의원도 세 번 떨어지고서야 선거에서 이겼다. 도대체 비결이 무엇일까.