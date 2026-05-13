이은영
1) 국제신문-리얼미터
* 5월 9~10일 506명 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 43.4% 박민식 23.1% 한동훈 28.1% 기타 0.3% 없음·모름 5.1%
- 하정우 45.7% 박민식 32.4% 없음·모름 21.9%
- 하정우 45.8% 한동훈 35.8% 없음·모름 18.3%
2) KBS부산-한국리서치
* 5월 8~10일 500명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 38% 한동훈 30% 박민식 17% 기타 8% 없음·모름·무응답 7%
- 하정우 43% 박민식 31% 기타 3% 없음·모름·무응답 23%
- 하정우 40% 한동훈 37% 기타 1% 없음·모름·무응답 22%
3) JTBC-메타보이스·리서치랩
* 5월 4~5일 501명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 37% 박민식 26% 한동훈 25% 없음 10% 모름/무응답 2%
- 하정우 44% 박민식 39% 기타 3% 없음 13% 모름·무응답 1%
- 하정우 42% 한동훈 36% 기타 3% 없음 16% 모름·무응답 3%
4) SBS-입소스
* 5월 1~3일 503명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 38% 박민식 26% 한동훈 21% 없음·모름 14%
- 하정우 46% 박민식 36% 없음·모름 18%
- 하정우 43% 한동훈 30% 없음·모름 27%
5) 부산MBC-한길리서치
* 5월 1~3일 584명 유선(15.7%)·무선(84.3%)ARS. 표본오차 ±4.1%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 34.3% 한동훈 33.5% 박민식 21.5% 기타 2.0% 없음·모름 8.8%
- 하정우 37.4% 한동훈 38.2% 없음·모름 24.4%
- 하정우 39.7% 박민식 33.1% 없음·모름 27.2%
6) KBS부산-한국리서치
* 4월 27~28일 500명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 30% 박민식 25% 한동훈 24% 기타 1% 없음·모름·무응답 19%
7) 여론조사꽃
* 4월 26~27일 503명 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 37.3% 하동훈 24.2% 박민식 20.4% 기타·없음·모름 14.5%
8) 뉴스토마토-미디어토마토
* 4월 24~25일 802명 무선ARS. 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 35.5% 한동훈 28.5% 박민식 26.0%
# 하정우는 왜 계속 앞서갈까