허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 13일 한국노총 대전지역본부와 '노동 존중 정책연대 협약'을 체결했다.허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 한국노총 대전지역본부와 '노동 존중 정책연대 협약'을 체결하고, 노동권 보호와 지역 노동 안전망 강화를 약속했다.허 후보와 한국노총 대전지역본부는 13일 정책협약을 통해 산업구조 변화 속에서 노동의 존엄성을 지키고, 지방정부 차원의 실효성 있는 노동정책을 추진하는 데 협력하기로 했다.이날 협약식에서 한국노총 대전지역본부는 "노동존중과 지역발전의 가치를 함께 실현하기 위해 허태정 후보를 지지한다"고 밝히며 허 후보 지지를 선언했다.이에 허 후보는 "한국노총이 현장의 목소리를 담아 제안한 정책들을 시정에 적극적으로 검토하고 반영하겠다"며 "노동계를 시정 운영의 핵심 파트너로 존중하겠다"고 밝혔다.협약에는 대전의 지속 가능한 발전과 노동권 강화를 위한 8대 핵심 정책과제가 담겼다. 주요 내용은 ▲AI 산업 전환에 따른 노동자 참여 제도화 ▲좋은 일자리 창출 및 생활임금 확대 ▲노동인권 강화와 외국인 노동권 보호 ▲노동자복지회관 운영의 자율성 보장 등이다.특히 허 후보는 근로기준법 사각지대에 놓인 5인 미만 영세사업장 노동자를 위한 '유급병가 지원제도'를 핵심 과제로 제시했다.이 제도는 대전시가 하루 최대 8만 원, 연간 최대 5일까지 유급병가 지원금을 지급해 영세사업장 노동자들이 질병이나 사고 때 생계 걱정 없이 쉴 수 있도록 하겠다는 내용이다.또 '쉼 있는 일터 인증제'를 도입해 우수 사업장에 공공조달 가점 등 인센티브를 제공하고, 청년·여성 노동자를 위한 돌봄 및 병가 지원 체계도 강화하겠다고 밝혔다.허 후보는 "노동의 가치가 바로 서는 도시가 곧 시민의 삶이 안전한 도시"라며 "대전의 미래는 노동에 대한 존중과 시민 삶의 안정이 조화를 이룰 때 비로소 완성될 수 있다"고 말했다.이어 "질병이나 사고 시에도 생계를 걱정하지 않고 쉴 수 있는 여건을 마련하는 것이 민생 행정의 본질"이라며 "노동 안전망을 확충해 시민의 일상이 존중받는 대전을 만들겠다"고 강조했다.