광명시민신문

김정호 광명시장 후보는 광명 특화 배달앱을 만들겠다고 말했다국민의힘 김정호 광명시장 후보가 13일 광명유권자운동본부와 정책 협약식에서 지역 경제 활성화를 위한 핵심 대안으로 광명시 맞춤형 배달앱인 '광명특급' 도입을 약속했다.김정호 후보는 현재 경기도에서 운영 중인 공공 배달앱 '배달특급'이 각 도시나 농촌이 가진 복합적인 상황과 지역적 특성을 온전히 담아내지 못하는 아쉬움이 있다고 진단했다.이에 대한 실질적인 해결책으로 김 후보는 광명시의 환경에 최적화된 독자적 플랫폼인 '광명특급'을 만들겠다고 선언했다. 이를 통해 배달 플랫폼 시장에서 소비자는 물론 상인과 배달 종사자 모두가 함께 만족할 수 있는 상생의 환경을 구축하고, 나아가 침체된 골목 상권과 지역 경제를 활성화하겠다는 구상이다.김 후보는 대전환기를 맞이한 광명시의 미래는 실행력에 달려있다면서, 철저한 실행력을 바탕으로 창출된 모든 혜택과 자산 가치 상승의 몫이 온전히 광명 시민들에게 돌아가도록 하겠다고 밝혔다