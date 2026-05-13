광명시민신문

박승원 광명시장 후보는 광명시를 헌법 친화 도시로 만들겠다고 말했다.더불어민주당 박승원 광명시장 후보가 13일 광명유권자운동본부와 정책 협약식에서 '헌법 친화 도시'를 만들겠다고 역설했다.박승원 후보는 단편적인 정책 한두 가지로는 시정 전체를 아우를 수 없다며, 모든 시민이 도시의 주권자로서 당당히 설 수 있도록 명확한 정책 방향을 세우는 것이 중요하다고 강조했다.특히 유권자운동본부 측이 제안한 민생 경제, 성평등, 장애인 복지 등 여러 가지 정책들이 올바로 실행되기 위한 근본적인 전제 조건으로 '헌법 친화 도시' 구축을 꼽았다.박 후보는 민주시민 교육의 출발점을 헌법에서 찾았다. 그는 "헌법 친화 도시를 선언하고 조성해 나갈 것"이라며, "헌법 교육에 관한 조례를 만들어 헌법 교육을 강화하는 것이 민주시민 교육의 첫 번째 길"이라고 밝혔다. 나아가 모든 가정과 직장에 헌법 책자를 비치하도록 장려하여, 일상 속에서 헌법 정신에 따라 올바른 시정이 펼쳐지는 사회를 만들겠다고 말했다.또한 박 후보는 현재 시대적 상황에 대해 "헌법 개정을 통해 민주주의를 더 바로 세워야 할 때"라고 진단했다. 이를 위해 '시민주권센터'를 설치하고 시민들의 자치권을 적극적으로 확대해 나가는 과정을 거쳐 모든 사업을 추진하겠다고 약속했다.