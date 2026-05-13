남소연

김재섭 국민의힘 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국민의힘 국회부의장 후보자 선출 의원총회에 참석하고 있다.서울시장 선거전에서 '정원오 저격수'로 나선 김재섭 국민의힘 의원이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 과거 폭행 전과를 두고 "술자리에서 카페 주인에게 여종업원과의 외박을 강요하고 이를 거절하는 주인을 협박한 사건"이라고 주장하고 나섰다.하지만 당시 경찰 조사 결과를 보도한 언론 기사와 사건 판결문을 보면 폭행 동기와 경위에 대해 '정 후보 일행이 피해자와 합석해 술을 마시던 중 정치관계 이야기를 나누다가 다툼으로 이어졌다'라고 돼 있어 김 의원의 주장과는 배치된다.정 후보 측은 즉각 김 의원의 주장은 "사실이 아닌 흑색 선전"이라고 반박했다.오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프에서 선거대책위원장을 맡고 있는 김 의원은 13일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "정 후보는 (폭행 사건이) 5·18 민주화운동에 대한 인식 차이로 인한 다툼이라고 설명해 왔지만, 해명이 거짓말이라는 정황이 드러났다"라며 "죄질이 나쁜 주폭 사건이자 보통의 피의자라면 마땅히 구속될 만한 중대한 사안"이라고 밝혔다.김 의원은 그 근거로 1995년 10월 20일 양천구의회 본회의 회의록을 제시했다. 회의록에 따르면 당시 장행일 구의원(무소속)이 "비서실장과 비서가 카페에서 술을 15만원 상당 마신 뒤 카페 주인에게 여종업원과 외박을 요구했으나 주인이 이를 거절하자 비서실장과 비서는 '앞으로 영업을 다 해먹을 것이냐'는 등으로 협박하면서 주인과 말다툼을 하던 중, 옆 좌석에서 술을 마시고 있던 모 의원의 비서관이라는 손님이 이를 만류하자 구청장의 비서실장과 비서는 모 의원의 비서관에게 '비서관이면 최고냐' 하면서 폭행을 가했다"라고 주장한 것으로 기록돼 있다.김 의원은 장행일 구의원의 당시 주장을 근거로 "정원오 후보의 폭행 전과는 5·18 민주화운동에 관한 인식의 차이와는 아무런 상관이 없다"라며 "지저분한 '주폭' 사건"이라고 규정했다.하지만 30여년 전 나온 장행일 구의원의 발언의 사실 여부는 검증되지 않은 상태다. 당시 장 구의원이 구의회 본회의에서 구청장을 상대로 공세를 펴기 위해 사실 등을 왜곡 및 과장했을 가능성을 배제할 수 없다.