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12일 정의당은 "조국혁신당은 조국 대표의 사당(私黨)입니까"라는 제목의 성명에서 이날 오전 열린 제9회 지방선거 제3차 정책토론회에서 조국혁신당 토론자로 나선 정춘생 최고위원이 평택을 지역에 대한 조국 대표의 공약을 줄줄이 읽었다며 "지방선거 정책토론 자리인지, 평택을 선거운동 자리인지 혼란스러울 정도였다"고 지적했다.정의당 제공
조국 조국혁신당 대표가 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하자 조국혁신당 의원 12명 전원이 평택을 지역의 민생 문제를 전담하겠다고 밝힌 데 대해 정의당이 "조국혁신당은 조국 대표의 사당인가"라며 비판하고 나섰다.
"특정 지역구에 매몰돼 전국 유권자 홀대해선 안 돼"
12일 정의당은 "조국혁신당은 조국 대표의 사당(私黨)입니까"라는 제목의 성명에서 이날 오전 열린 제9회 지방선거 제3차 정책토론회에서 조국혁신당 토론자로 나선 정춘생 최고위원이 평택을 지역에 대한 조국 대표의 공약을 줄줄이 읽었다며 "지방선거 정책토론 자리인지, 평택을 선거운동 자리인지 혼란스러울 정도였다"고 지적했다.
그러면서 정의당은 "지방선거는 지방선거이고, 재보궐 선거는 재보궐 선거"라며 "지방선거 토론회에 와서 재보궐 정책을 발표하는 것은 전국 유권자에 대한 예의가 아니다"라고 꼬집었다.
또한 "조국혁신당은 어제 국회의원 12명 전원을 평택을에 배치하겠다는 입장까지 내놨다. 국민 전체의 봉사자로서 민의의 전당을 지켜야 할 국회의원들이 오직 조국 대표 한 명을 위해 평택을에 전원 투입되는 광경도 너무나 당혹스럽다"면서 "조국혁신당이 조국 대표의 사당인가"라고 물었다.
이어 "조국혁신당은 특정 지역구 선거 하나에 매몰되어 전국의 유권자를 홀대해서는 안 될 것"이라며 "공당이면 공당답게 활동하고, 지방선거를 지방선거답게 치르기를 바란다"고 주문했다.
토론 사회자마저 "전국 시청자가 보고 있는 토론" 지적하기도