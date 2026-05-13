Youtube 중앙선거방송토론위원회 갈무리

이처럼 토론의 주요 내용이 평택 지역에 집중되자 토론회 사회자는 "주로 내용이 평택 얘기에 치중이 됐던 거 같은데 지금 전국에 계신 분들이 시청을 하고 있는 토론이다"라며 "가급적 주제를 전국적인 단위로 넓혀서 진행을 해 주면 좋을 것 같다"고 지적했다.정의당이 언급한 대로 지난 12일 중앙선거방송토론위원회가 주관하는 제9회 지방선거 제3차 정책토론회 토론자로 나온 정춘생 최고위원은 '지역경제 활성화와 일자리 창출 방안' 주제의 주도권 토론에서 "지방선거뿐만 아니라 지금 여러 군데에서 보궐선거가 이뤄지고 있다"며 "저는 조국 대표가 출마한 평택에 많이 지원을 갔었고 관련 현황을 많이 들여다볼 수밖에 없었다"고 운을 뗐다.정 최고위원은 "조국 대표는 평택의 미래 발전 전략을 여러 차례 발표했다"며 조국 대표의 공약을 설명하면서 "조국혁신당은 다른 곳이 아닌 평택에 아시아 태평양 AI 센터를 유치하겠다는 전략을 세우고 있다. 관련해 정부 여당 대표로 오신 김윤 의원의 평택 발전 전략을 듣고 싶다"고 더불어민주당 토론자로 온 김윤 의원에게 질문을 건넸다.또한 국민의힘 토론자로 온 최형두 의원에게도 "미군 기지 이전으로 인한 평택지원특별법이 제정돼 법에 근거해 지원을 할 수 있도록 되어있지만 사실상 수년 간 제대로 지원이 안 됐다"며 평택지원특별법 개정안 내용에 동의하는지에 대한 질문을 던졌다.이처럼 토론의 주요 내용이 평택 지역에 집중되자 토론회 사회자는 "주로 내용이 평택 얘기에 치중이 됐던 거 같은데 지금 전국에 계신 분들이 시청을 하고 있는 토론이다"라며 "가급적 주제를 전국적인 단위로 넓혀서 진행을 해 주면 좋을 것 같다"고 지적했다.개혁신당 토론자로 나선 김정철 최고위원 또한 "지역 경제 활성화와 일자리 창출과 관련된 정책을 준비하고 왔는데 조국혁신당과 정의당은 평택, 유성과 관련된 지엽적 이야기를 하면서 각 정당의 정책이 무엇인지 모르겠다"며 "각 정당의 정책이 무엇인지 알아야 제가 토론을 하든 말든 할 것 아닌가. 국민께 정치인을 대신해 죄송하다는 말씀 드린다"고 비판했다.