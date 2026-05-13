오마이뉴스 장재완오

민주노총대전지역본부는 13일 대전민주진보교육감 단일후보로 선출된 성광진 대전교육감 예비후보 지지를 선언하고 정책협약을 맺었다. 또한 노동선거대책본부를 출범시켜 성 후보 지원에 나섰다. 사진은 정책협약 후 성광진 후보가 김율현 본부장에게 선대본부 명함을 전달하는 장면.이날 민주노총 대전본부와 성광진 후보는 '교육공공성 강화와 노동존중 교육 실현을 위한 정책협약'도 체결했다.협약문에는 "교육이 경쟁과 서열이 아닌 존엄과 연대의 가치를 배우는 공공의 영역이어야 한다"는 공동 인식 아래, 노동이 존중받는 학교, 차별 없는 교육환경, 안전하고 평등한 교육공동체 실현을 위해 공동의 책임과 역할을 다한다는 내용이 담겼다.양측은 특히 교육노동자의 노동조건 향상 및 처우개선, 교육공공성 강화, 학생들의 민주시민의식 함양과 노동권 인식 확대가 미래교육의 핵심 과제라는 데 뜻을 같이하고, 입시와 경쟁 중심 교육을 넘어 학생 한 명 한 명의 존엄과 권리가 존중받는 교육, 노동의 가치와 사회적 연대를 배우는 교육, 민주주의를 일상 속에서 실천하는 학교를 만들기 위해 협력하기로 했다.주요 정책 합의 사항은 ▲교육이 가능한 학교 만들기 ▲교사의 교육권·노동권 보장 ▲민주적 학교 운영 ▲민주시민교육 실현 ▲입시경쟁 해소와 평등교육으로의 전환 ▲AI 시대 대비 전략 모색 ▲노동조합과의 협력 등이다.노동선대본 앞으로 후보등록 추천서 조직 활동, 선거유세 지원과 자원봉사, 조합원과 지인·지지자 투표 조직, 성 후보 주요 공약과 정책 알리기, 사업장별 후보자 초청 인사, 정치후원금과 펀드 모금, 산별노조 지역지부와 관련 노동조합의 릴레이 지지선언, 교육 관련 노조와의 정책협약, 민주노총 외 노동진영 연대 등을 추진해 성 후보 선거를 돕겠다는 계획이다.또한 조합원 활동으로 선전물 전파, SNS 활용, 사업장 소통방 전파, 적극 지지자 조직, 성광진TV 구독 등을 진행하며, 교육감 선거를 노동권과 교육공공성 강화를 위한 현장 선거로 만들겠다는 방침이다.