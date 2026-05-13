충북인뉴스

"한국 사회에서 일하는 시민 10명 중 8명은 실소득 300만 원에 미치지 못합니다. 배달라이더인 저 역시 그렇습니다."

(출마의변) 200만원을 버는 시민들의 삶을 이야기하고, 바꾸기 위해 출마합니다.

한국 사회에서 일하는 시민 10명 중 8명은 실소득 300만원에 미치지 못합니다. 배달라이더인 저 역시 그렇습니다. 제가 일터에서 만나는 자영업자, 특수고용노동자, 프리랜서, 그리고 최저임금으로 일하는 노동자들 대부분이 같은 현실 속에 살아가고 있습니다.

장사는 해도 남는 것이 없고, 플랫폼에 수수료를 내고 나면 손에 쥐는 것은 줄어듭니다. 일은 하지만 노동자로 인정받지 못해 보호받지 못하고, 아파도 쉴 수 없으며, 4대보험료가 부담돼 사회안전망 밖으로 밀려납니다. 열심히 일해도 삶이 나아지지 않는 현실이 계속되고 있습니다.

하지만 200만원을 벌어도 현재를 지키고, 미래를 꿈꿀 수 있어야 합니다. 일하는 시민이라면 누구나 최소한의 존엄과 안전을 보장받아야 합니다.

저는 직장내갑질 전담기구를 설치해 직장내괴롭힘의 사각지대에 제대로 대응하겠습니다. 공공배달앱 상생협의체를 통해 자영업자와 배달라이더가 함께 살 수 있는 환경을 만들겠습니다. 4대보험 반값 지원으로 누구나 사회안전망 안으로 들어올 수 있게 하겠습니다. 상병수당과 유급병가를 도입해 아프면 쉴 수 있는 권리를 보장하겠습니다. 대중교통 확대를 통해 이동의 부담을 줄여 일상의 삶을 지키겠습니다.

일하는 시민의 삶을 바꾸겠습니다. 그 곁에서 끝까지 함께하겠습니다.

(공약) 200만원을 벌어도 살만한 세상으로 가는 길! 생활밀착형 정치로 시작하겠습니다!

1. 직장내갑질 전담기구 설치

직장 내 괴롭힘의 사각지대에 놓인 5인 미만 사업장 노동자, 특수고용노동자, 프리랜서 등의 목소리도 반영해 직장내갑질에 제대로 대응하겠습니다. 이를 통해 존중받는 일터문화를 만들겠습니다.

2. 공공배달앱 상생협의체 구성

공공배달앱을 공공성에 맞게 운영하겠습니다. 자영업자와 배달라이더의 목소리를 반영하여 자영업자 수수료는 낮추고, 배달라이더의 배달운임은 적정 수준으로 보장하겠습니다. 이를 통해 지역경제를 살리겠습니다.

3. 4대보험 반값 납부

4대보험료 부담으로 가입을 망설이는 자영업자, 특수고용노동자, 프리랜서 등이 많습니다. 최저임금 노동자에게도 큰 부담입니다. 보험료 절반을 지원하여 일하는 시민의 부담을 줄이고 사회안전망을 보장하겠습니다.

4. 상병수당·유급병가 도입

아프면 쉴 수 있어야 합니다. 일하는 시민 누구나 생계 걱정 없이 치료와 회복에 집중할 수 있도록 하겠습니다.

5. 대중교통 확대

시민의 이동권 보장을 위해 대중교통을 확대하겠습니다. 대중교통 준공영제는 비리 버스회사까지 시민 세금으로 유지시키고 있습니다. 비리 버스회사는 면허를 취소하고 노동자 고용은 보장하겠습니다. 완전공영제로 전환해 단계적 무상교통을 추진하겠습니다.

정의당 청주시의원 차선거구(가경동?복대제2동) 길한샘 예비후보길한샘 정의당 청주시의원 차선거구(가경동·복대제2동) 예비후보가 시민들의 진짜 지갑 사정'을 이야기하며 출사표를 던졌다.길한샘 예비후보는 현직 배달라이더다.그는 '이백따리의 반란'이라는 다소 생소한 슬로건을 내걸었다."장사해도 남는 게 없고, 플랫폼 수수료에 허리 휘는 현장 직접 겪어봤다"는 출마의 변에서 보여지듯이 매일 마주하는 자영업자, 특수고용노동자, 프리랜서, 최저임금 노동자들의 척박한 현실을 고발하기 위해 출마 했다.길한샘 예비후보는 "열심히 일해도 플랫폼 수수료를 내고 나면 손에 쥐는 것이 줄어들고, 아파도 쉴 수 없으며, 4대보험료조차 부담스러워 사회안전망 밖으로 밀려나는 것이 오늘날 평범한 일하는 시민들의 삶"이라고 지적한다.그는 "200만 원을 벌어도 현재의 삶을 지키고 미래를 꿈꿀 수 있어야 한다"며 "일하는 시민이라면 누구나 최소한의 존엄과 안전을 보장받을 수 있도록 제도를 바꾸기 위해 출마했다"고 강조한다.길한샘 예비후보가 제시한 주요 공약은 철저하게 일하는 시민들의 생존과 직결된 정책들로 구성돼 있다.직장내갑질 전담기구 설치를 통해 법적 사각지대에 놓여있던 5인 미만 사업장 노동자, 특수고용직, 프리랜서의 목소리까지 반영해 억울한 갑질 피해에 철저히 대응하겠다고 약속했다.공공배달앱 상생협의체를 구성해 공공배달앱의 공공성을 강화하여 자영업자의 수수료 부담은 대폭 낮추고, 배달라이더에게는 적정한 배달운임을 보장해 지역 상생 경제를 구축하겠다는 구상이다.4대보험료 반값 지원을 통해 가입 금액이 부담스러워 사회안전망 진입을 망설이던 자영업자와 프리랜서, 최저임금 노동자들을 위해 보험료의 절반을 지자체가 지원하는 파격적인 복지 대책을 내놓았다.상병수당 및 유급병가 도입을 통해 아파도 생계 걱정 때문에 쉬지 못하고 일터로 나가야 했던 시민들이 온전히 치료와 회복에만 집중할 수 있는 환경을 만들 계획이다.대중교통을 확대하고 시내버스를 완전공영제로 전환해겠다고 밝혔다.그는 "시민 세금으로 비리 버스회사를 연명시키는 기존 준공영제는 비판받아야 한다"며 :"비리 회사의 면허를 취소하는 대신 노동자 고용은 승계하고 완전공영제로 전환해 '단계적 무상교통'을 실현하겠다"고 약속했다.길한샘 예비후보는 "거창한 정치가 아니라 일하는 사람들의 일상을 바꾸는 민생 정치를 하겠다"며 "늘 노동자와 자영업자들의 가장 가까운 곁에서 끝까지 함께 싸우겠다"고 밝혓다.오토바이를 타고 지역구 골목골목을 누비며 민심을 파고드는 배달라이더 길한샘 예비후보의 진정성이 유권자에게 통할 지 귀추가 주목된다.다음은 길한샘 예비후보가 밝힌 출마의변과 주요 공약이다.