기하늘

"예전에는 안 된다고 했다가, 어쩌다가 입장이 바뀐 건지 말이에요. 지역에 미칠 파급효과가 고려됐을까요?"

"성실함을 보여주는 가장 좋은 방법이라고 생각해요. 시민들을 직접 만나는 가장 확실한 방법이기도 하고요."

운정역에 이어 지산초등학교 앞 사거리에서 유세를 진행하는 김찬우 후보.김찬우 후보는 "파주에 사는 친구들끼리도 서울, 일산으로 나가서 만나는 게 편할 때가 있다"라고 웃음 지으며 말했다. 대부분 청소년들은 대중교통을 이용한다. 부족한 교통 인프라는 청소년 생활권의 제한을 불러올 수 있다. 생활교통망으로서 대중교통의 의미를 강조한 것이다.이러한 문제를 인식한 것인지, 파주는 현재 '파프리카 버스''라는 이름의 중, 고등학생 전용 순환버스 정책을 운영하고 있다. 여기에 청소년 요금을 받고 있는데, 이것을 줄이고 다양한 이동 노선을 확충하자는 것이 '이동권'과 '교육복지'를 함께 생각하는 김 후보의 아이디어다.관심 있는 현안이 무엇이냐는 질문에, 김찬우 후보는 '경마장 이전' 문제를 꼽았다. 현 정부의 부동산 정책 중 하나로 과천 경마장 이전 문제가 의제로 떠올랐다. 과천 경마장 부지에 주택을 공급하기 위해 경마장을 이전한다는 것이다.경마장 유치를 위해 다양한 지역이 나서고 있다. 파주도 그중 하나다. 사행 산업이라는 문제가 있지만 경마장은 안정적인 세수 확보를 가능케 한다. 세수 확보는 안정적인 시정 운영을 위한 필수 요소다. 세수 확보를 위해서 경마장을 유치하는 아이디어는 김 후보도 충분히 공감하고 있다.그가 문제 삼는 건, 오히려 경마장 유치가 세수 확보 차원에서만 다뤄지는 데에 있다. 이전에 화상 경마장 유치는 반대하고, 지금은 찬성하는 논리적 간극을 지적한다. 2016년 파주시 국회의원인 박정, 윤후덕을 비롯 지역의원들이 함께 '화상 경마장 유치 반대'를 주장하는 성명서를 발표한 적이 있다. 파주에서 나고 자란 김 후보는 이것을 분명하게 기억하고 있다. "지역사회를 망치는 도박장"이 이들의 입장이었다.경마장 이전과 함께 생길 처우 문제도 생각해야 한다고 김 후보는 이야기한다. 경마장이 이전을 하면 거기서 일하는 종업원들이 터전을 옮겨와야 하는데, 그에 대한 충분한 준비가 되어있야 한다. 세수에 매몰되지 않고, 지역에서 일하는 노동자와 지역사회에 미칠 영향이 충분히 고려되어야 한다는 게 파주 시민으로서 그가 가진 생각이다.김찬우 후보는 유세 대부분을 거리 유세 활동으로 구성했다. 동행취재를 하며 인터뷰를 진행한 날도 그렇다.거리 유세를 하며 가끔 듣는, '열심히 한다'는 지역 주민의 인사에서 큰 힘을 얻는다고 말했다. 칭찬을 듣는 것도 좋지만, 구체적인 공약으로 기억되고, 당선될 수 있다 얘기를 들었으면 한다고 속마음을 밝히기도 했다. 시의원 후보자로 선거에 나선 이상, 최선을 다해 당선되고 싶다는 것이 김 후보의 분명한 목표다.거리 유세를 하며 가끔 듣는, '열심히 한다'는 지역 주민의 인사에서 큰 힘을 얻는다고 말했다. 칭찬을 듣는 것도 좋지만, 구체적인 공약으로 기억되고, 당선될 수 있다 얘기를 들었으면 한다고 속마음을 밝히기도 했다. 시의원 후보자로 선거에 나선 이상, 최선을 다해 당선되고 싶다는 것이 김 후보의 분명한 목표다.김 후보는 부족한 자신의 상황이 오히려 낫다고 말했다. 몸으로 부딪히는 시간이 오히려 자신의 가치를 더 잘 보여줄 수 있을 것이라고 그는 말했다. 크지 않지만, 명함 제작에 3, 4배 드는 돈을 들여 명함에 점자를 넣은 일도 자신의 이야기를 넓게 전달하고 싶어 선택한 일이다.동행취재를 한 날, 예보에는 비가 잡혀 있었다. 비가 내려도 거리 유세를 할거냐는 기자의 질문에 그는 "더 좋죠!"라고 대답했다. 비오는 날이 오히려 씩씩하게 보이기 좋다면서 말이다.