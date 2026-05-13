박정길

동작구 지역 장애인단체 관계자들이 박일하 동작구청장 예비후보 지지 선언 행사에 참석하고 있다.이들은 공동 지지선언문에서 "동작구의 변화 과정에 대한 다양한 의견을 검토한 결과 박일하 예비후보가 적절하다고 판단했다"며 "장애인의 삶과 관련된 정책 방향에 대한 논의 끝에 이 같은 결정을 내렸다"고 밝혔다.단체 측은 현장 중심 행정과 관련해 이동권 지원 정책, 장애인 쉼터 조성, 장애인 전용 체육시설 운영 등을 언급하며 관련 사례로 소개했다.또한 장애인 일자리 지원과 복지 시스템 구축과 관련한 정책 방향이 단체가 지향하는 방향과 일정 부분 연관이 있다고 설명했다.이들은 "지역사회가 변화하는 과정에서 정책이 안정적으로 이어지는 것이 중요하다"며 "장애인과 비장애인이 함께 생활할 수 있는 환경이 지속되기를 바란다"고 밝혔다.아울러 장애인단체들은 ▲장애인 당사자 의견이 정책 과정에 반영될 수 있는 소통 창구 ▲지역 돌봄 체계 ▲편의시설 개선 등에 대한 의견도 함께 제시했다.서울시 지체장애인협회 동작구지회 이용호 회장은 인터뷰에서 "박 후보가 구청장으로 재임한 4년 동안 현장에서 경험한 변화가 있었다는 점을 고려했다"고 말했다. 그는 이어 "최근에는 현장의 의견을 듣는 과정이 이전보다 늘어난 것으로 느껴진다"고 설명했다.서울시 시각장애인연합회 동작구지회 이승민 회장은 장애인 전용 시설 사례를 언급하며 정책 체감도를 설명했다. 이 회장은 "장애인 전용 헬스장이나 쉼터 조성과 같은 시설들은 현장의 필요를 반영한 사례로 보고 있다"며 "단순히 시설을 만드는 것 자체보다 실제 이용자 입장에서 접근성과 활용도가 개선됐다는 점이 의미가 있다"고 말했다.박일하 예비후보는 행사 후 취재진과 만나 "현장에서 장애인들이 겪는 불편 사항을 직접 확인하는 과정이 필요하다"며 "의견을 듣고 정책에 반영하려는 노력이 중요하다"고 말했다. 그는 "모든 요구를 반영하기는 어렵지만 현장의 의견을 참고하는 과정은 지속돼야 한다"고 밝혔다. 이번 지지 선언에 대해서는 "그동안 진행된 정책과 현장 소통 과정에 대한 평가로 이해한다"고 말했다.한편 후보자 등록 기간은 오는 14일부터 15일까지 진행된다. 이번 6·3 지방선거 동작구청장 선거에는 류삼영 더불어민주당 예비후보, 김정태 국민의힘 예비후보, 박일하 개혁신당 예비후보가 경쟁을 벌일 예정이다.