연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관이 4월 28일 오후 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 열린 화물연대와 BGF로지스의 4차 교섭에 참석해 발언하고 있다.노동부의 어이없는 보도자료는 김영훈 노동부 장관이 "오히려 노란봉투법 취지가 현장에서 잘 실현되지 않아서 발생한 참사", "BGF리테일이 원청"이라는 입장을 밝히면서 일단락되는 분위기지만, 정부 내부의 혼선을 확인할 수 있는 대목이기도 하다.노동부는 보다 적극적으로 개정법 취지에 따른 비정규직 노조의 단체교섭 확대를 지원해야 한다. 제조업·건설업·물류업 등 다단계 하청 구조가 만연한 산업구조를 개선하기 위한 근본적인 정책이 필요하지만, 지금 당장은 원청과의 단체교섭을 통해 기업이 다단계 하청 구조를 활용하고자 하는 유인을 줄여나가야 하고, 고용 지위와 무관하게 노동3권이 보장될 수 있도록 해야 한다.자본주의 성립의 기초인 시민법은 계약자유 및 소유권 절대 원칙의 기반 위에 서 있다. 하지만 자본주의의 폐해가 커지면서 소유권을 제한하고, 계약자유의 원칙에 규제를 두는 등 시민법 원리를 수정한 사회법이 등장했다. 노동법·사회복지법 등은 사회법의 대표적인 영역이다.근로기준법, 노동조합법 등 한국전쟁 이후에 만들어진 노동법 체계는 70여 년의 시간이 지나면서 매우 낡은 체계가 되었고, 빠른 산업 변화에 조응하지 못한 지 오래다. 노란봉투법만으로는 이러한 제도 지체 현상을 극복하지 못한다.노동법 적용을 회피하기 위한 개인도급화·특수고용화를 차단하고, 노동법 적용 범위를 실질적으로 확대하기 위해 '근로자 추정제도'를 제대로 만들어야 한다. 현재 정부가 추진하는 방안은 적용 범위 확대는 없고, 입증 책임만 전환하는 절차 개선에 머물러 있다. 근로자 추정 성립 기준, 또는 사용자의 반증 성립 기준을 입법 내용에 포함시키는 것이 필요하다. 그렇지 않을 경우 법적 분쟁을 통해 또다시 협소한 대법원 판례 기준으로 문제가 환원될 것이다.'일하는사람기본법' 역시 기존 노동법으로 온전히 포괄되지 못하는 일하는 사람에 대해 실질적인 지원이 가능하도록 내용이 보완되어야 한다. 그 첫걸음은 사회보험 확대 적용과 안전보건 규정의 차별 없는 적용이다.제도가 현실을 따라가지 못하는 사이에 노동 현장은 차별과 혼란, 죽음의 그림자가 끊이지 않는다. 이번 CU 사태도 그중 하나다. 헌법상 노동권 보장과 혼란으로 인한 사회적 비용을 줄이기 위해 사회적 역량을 집중할 때다.