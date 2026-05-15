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4월 23일 서울 강남구 BGF리테일 본사 앞에서 진보대학생넷 관계자들이 CU BGF리테일 규탄 전국 대학생 100곳 항의행동을 하고 있다. 연합뉴스
지난 4월 20일, 경상남도 진주시 CU 물류센터(BGF로지스)에서 공공운수노조 화물연대본부 서광석 조합원이 대체 차량에 치여 안타까운 죽음을 맞았다. 이후 성사된 노사 교섭은 4월 30일 최종합의에 도달했다. 기본운송료 인상, 분기별 1회 유급휴가 등 휴식권 보장, 노동조합 활동 보장 등 다분히 상식적이면서 최소한의 노동조건 개선에 해당하는 합의 내용을 보면, 역설적으로 노동자의 비극적인 죽음이 더 크게 다가온다.
이번 CU 사태에는 특수고용 노동의 문제, 다단계 하도급과 원청 사용자성 문제라는 한국 사회 비정규직 문제의 핵심이 모두 담겨 있다. 노동자의 죽음은 우연적 사건이 아니라 사회구조적 요인에 의해 발생한 것이다.
화물운송 노동자는 종속적 노동을 하고 있지만 개인 도급계약을 통해 개인사업자 취급을 받는다. 고용관계의 주변화(계약직 등 직접고용 비정규직) → 외부화(용역·파견 등 간접고용 비정규직) → 파편화(개인 도급 등 특수고용 비정규직)라는 기업의 노동법 책임 회피를 위한 노무관리 전략의 가장 정점에 특수고용 노동자가 존재한다.
과학기술의 발전과 플랫폼 경제의 확대로 특수고용 노동자가 빠르게 증가하고 있고, 현재는 비정규직 중에서 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 1997년 외환위기 이후 불거진 전통적인 특수고용 직종(학습지교사·보험모집인·골프장 캐디·레미콘트럭 기사 등) 외에도, 2010년대 이후 발전하기 시작한 플랫폼 노동자들(배달라이더·대리운전기사·가사노동·데이터라벨러 등)이 증가하고 있다.
종속 계약자로 볼 수 있는 프리랜서까지 포함하면 약 800만 명으로 추산된다. 이 수치에는 프랜차이즈 아르바이트, 식당 서빙 노동 등 누가 보더라도 근로계약을 체결해야 하지만 3.3% 사업 소득자 계약을 체결하는 소위 '가짜 3.3' 노동자도 포함되어 있다.
플랫폼노동·프리랜서 등 특수고용 노동자들은 노동법 적용의 전제인 법상의 '근로자' 정의에 부합하지 않는다는 이유로 각종 노동법 적용에서 제외되어 있다. '노무제공자'라는 명칭으로 산재보험법·고용보험법의 일부를 몇몇 직종에 적용하고 있고, '특수형태근로종사자'라는 명칭으로 산업안전보건법의 일부를 제한적으로 적용하고 있을 뿐이다.
이러한 노동권 사각지대를 줄이기 위해 최근 국회와 정부에서 '근로자 추정제', '일하는사람기본법' 등이 논의되고 있으나, 선언적 내용과 강제 규정 부재 등 내용적 한계로 인해 다양한 비판에 직면해 있다.