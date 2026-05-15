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지난 10일 <우리동네 야구대장>의 첫 장면은 리틀 타이거즈 선수들이 나지완 감독과 함께 무등산에 오르는 장면이었다. 성인도 왕복 5시간 걸리는 쉽지 않은 코스다. 올라갈수록 험하고 가파른 산길이 나왔고 어린 선수들(초등학교 3, 4학년으로 구성)은 너무 힘들어했다.
|짧은 숏폼 콘텐츠가 대세인 시대에 느림에 주목합니다. ‘결과보다는 과정'을, '성공보다는 태도'를 보여주는 드라마나 예능에서 마음의 위로를 얻고 인생의 지혜를 발견하기도 합니다. '김지은의 그거 봤어?'에서 다루는 이야기입니다.[편집자말]
감독은 연신 '타이거즈 정신'을 키워야 한다며 지친 선수들을 격려했고, 세 시간 반 만에 모두 등반에 성공했다. 그 전날 나는 290m 높이의 안산 봉수대에 오른 뒤에도 고단함에 낮잠을 잤는데, 1100m를 오른 아이들이 대단하게 느껴졌다.
'타이거즈 정신'이 대체 뭐길래, 하고 생각하던 찰나, 한 선수가 "감독님! 타이거즈 정신이 뭐예요?" 하고 물었다. 나지완 감독의 당황한 눈빛. 그렇게 '타이거즈 정신'을 강조했는데 정작 아이들은 '타이거즈 정신'을 모른다. 감독은 한번 물면 놓지 않는 호랑이처럼 헝그리 정신으로 열심히 하는 거라고 설명했다. 아는 체하지 않는 아이의 모습에 웃음이 났다.
아이들은 패배에서도 배운다
야구 예능인데 경기 장면이 바로 나오지 않고, 각 팀의 연습 장면을 보여주는 건 경기 결과 못지않게 '과정'이 중요하기 때문일 것이다. 승패가 있는 경기이니, 누군가는 패배하겠지만, 그럼에도 그 과정은 버려지는 것이 아니라 선수들의 몸에 차곡차곡 쌓일 게 분명하다.
리틀 트윈스와 리틀 타이거즈의 경기 방송이 이어졌다. 리틀 트윈스의 장타력과 수비 실력이 놀랄만큼 늘었다. 리틀 트윈스가 계속 우위를 점하고 있을 때, 리틀 타이거즈에게 아쉬운 판정이 하나 있었다. 홈에서 태그가 된 것 같은데 심판은 태그되지 않았다고 판단한 것이다. 비디오 판정이 없는 상황에서 충분히 애매할 수 있는 장면이었다.
4심 합의 후에도 원심은 그대로 유지됐고 리틀 타이거즈 선수들은 아쉬움에 입이 삐죽 나왔다. 그때 타이거즈 코치는 "지나갔지? 지나간 건 신경 쓰지 말고 할 거 하자!"라며 선수들을 다독였다. 그러고는 그다음 이닝에서 리틀 타이거즈는 역전을 했다.
그러나 바로 그다음 이닝, 리틀 트윈스의 엄청난 공격력에 리틀 타이거즈는 재역전당하고 말았다. 감독 나지완은 상대 팀 타자들의 실력에 고개를 끄덕였다.
"잘 치는 건 어쩔 수 없어."