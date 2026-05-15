KBS2 우리동네야구대장

이 날의 패배를 발판 삼아 더 열심히 할 것을 다짐한다.아이들의 인생은 유치원, 초등학교가 끝이 아니다. 인생은 생각보다 길고, 예상치 못할 때 장애물이 턱턱 등장할 것이다. 그때마다 부모가 '막 심장이 벌렁벌렁 뛰고 손발이 벌벌 떨리는 채' 나설 수는 없다. 그러니 정말 신경 써야 할 것은 아이의 '정서 보호'가 아닌 '정서적 근육 단련'이다.정서적 근육의 힘을 떠올리게 된 인상적인 장면이 있었다. 지난 4화에 방영되었던 리틀 타이거즈 포수, 나호준 선수의 이야기다.첫 번째 경기에서 패한 후, 두 번째 리틀 이글스와의 경기에서 나호준 선수는 3안타 4타점을 올려 팀 승리에 큰 기여를 했다. 경기후 MVP인 '야구대장'으로 선정되어 인터뷰를 진행했는데 알고 보니 나호준 선수에게는 고음역 난청이라는 청력 문제가 있었다.코치나 감독이 사인을 낼 때 하는 '취취취' 소리가 어디서 들리는지 몰라 주변을 두리번거리는 장면이 잡혔다. 어린 선수지만 자신의 불편함을 핑계 삼지 않고 더 열심히 상대방의 움직임을 살피고 경기에 집중하는 모습에 감탄이 절로 나왔다.나호준 선수의 상황을 뒤늦게 알게 된 나지완 감독은 경기 중 떨리거나 무서운 상황이 있으면 언제든지 '타임'하라고, 감독님이 옆에 있을 거라고 이야기했다. 아이가 넘어지지 않게 미리 붙잡는 것이 아니라 넘어졌을 때 돌아올 수 있는 든든한 안전 기지가 되어 주겠다고 한 것이다.