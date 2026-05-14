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12일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 독일노동조합(DGB) 제23차 정기연방대회에서 프리드리히 메르츠 총리가 연설하는 동안 참석자들이 엄지손가락을 아래로 향하게 한 피켓을 들고 있다.EPA 연합뉴스
민주주의의 위기에 이어 이제 복지국가도 위협 받는 것은 필연적인 과정일까? 백 년에 걸쳐 힘들게 쌓아 올린 독일 사회복지의 탑이 흔들리고 있다. 다른 사람도 아니고 총리 자신이 열심히 흔들어 댄다. 12일 베를린에서 열린 노동조합 총회에서 프리드리히 메르츠 독일 총리가 연설하던 중 거센 야유와 휘파람 세례를 받았다. 언론에서는 이 사건을 종일 톱뉴스로 다뤘다.
메르츠 총리는 광범위한 사회개혁의 시급함을 강조했다. 문제는 그가 말하는 사회개혁의 내용이다. 지금의 사회복지제도를 완화해야만 한다고 했다. 독일 복지제도는 너무 비대해졌으니 살을 빼야 한다는 것이다. 국민연금보험을 기초 보장 수준으로 낮추겠다고 위협했다. 연금과 건강보험을 감당하기 위해서는 개인의 부담이 커질 수밖에 없음을 이해해달라고도 했다.
메르츠는 이미 수개월 전부터 반복해서 독일의 피고용자들을 모욕하는 발언을 해 왔다. 독일인들이 게을러졌다는 것이다. 주 4일제니 워라밸(일과 삶의 균형)이니 하는 요구는 근로의욕의 부족을 말하는 것이며 이로써는 경제 성장을 이룰 수 없다고 거듭 경고했다.
노총의 입장 역시 분명하다. 사회정책과 경제정책을 혼동하지 말아 달라는 것이다. 복지를 삭감한다고 해서 새 일자리가 만들어지는 것은 아니라고 주장한다.
연방 노동부 장관은 6월에 새 규정을 도입하겠다고 예고했다. 그에 따르면 8시간 노동제는 더 이상 법으로 보호 받지 못하고, 대신 주간 최대 시간 상한선만 적용된다. 주 40시간을 지키는 선에서 하루 근무 시간은 자유롭게 정할 수 있다는 뜻이다. 그러나 8시간이 법적 보호를 받지 못한다는 표현은 그 자체로 가슴을 철렁하게 만든다.
8시간 노동제는 노동운동이 쟁취한 가장 중요한 성과 중 하나였다. 착취에 맞선 보호의 상징으로 읽혔다. 메르츠는 시간제 근무에 대한 권리를 폐지할 뿐 아니라 공휴일도 하루 줄일 예정인데, 그것이 5월 1일 노동절이다. 이런 식으로는 그가 말한 개혁에 대한 대중의 이해를 끌어내기 어렵다.
노동절은 공휴일이기에 앞서 독일 피고용자들에게는 역사적 투쟁의 기억이 새겨진 날이다. 8시간 노동제와 주 5일제, 단체교섭권과 사회적 보호 등 오랜 투쟁으로 쟁취한 모든 권리를 상징한다. 그러므로 해마다 수백만 명이 거리로 나와 그 기억을 되살리는 중요한 날이다. 한때 거리에서 구호를 외치며 쟁취한 '사회적 파트너십'이라는 노사관계는 분명 진화를 의미한다. 노사 양측의 자발적 의지와 상호 신뢰의 상징을 이날 기념하지 않을 수 없다.
지금은 5월 1일이 춤추는 축제의 날로 변했다고는 하나 "내가 춤출 수 없다면 혁명이 아니다"라고 했던가? 그러므로 5월 1일을 공휴일에서 제외하자는 메르츠의 제안은 역으로 5월 1일에 거리로 나서는 일이 얼마나 중요한지 입증한다. 노동 쟁의의 역사 속에서 탄생한 사회민주당은 물론 그 제안을 전면 거부했다.
5월 1일