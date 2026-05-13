유성호

추미애 더불어민주당 의원이 지난 12일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 오는 6월 3일 실시되는 경기도지사 선거에 더불어민주당 예비후보로 출마를 공식 선언하고 있다.추미애 민주당 경기도지사 후보가 그동안 보여온 부동산 발언 역시 주목할 만하다. 추 후보는 2017년 9월 초 민주당 대표 연설에서 '지대개혁'을 주창했는데, 이는 이 대통령이 추구하는 '부동산 불로소득 공화국 탈출'과 정확히 일치한다. 추 후보가 문제 삼은 '지대'가 바로 불로소득이다. 그는 2021년에도 부동산이 "한국 경제의 불평등과 양극화의 근본적 원인"이라고 지적하고 "개헌을 통해서라도 '토지 불로소득에 대한 환수 조항'을 분명히 명시해야 한다", "헌법 안에서 잠자고 있는 토지공개념을 다시 부활시켜, (국민에게) 포기와 좌절 대신 꿈꾸고 도전할 수 있는 용기와 희망을 드려야 한다"고 발언했다.표현은 다소 다르지만, 이재명 대통령과 추미애 후보의 부동산 철학은 놀라울 정도로 일치한다. 만약 추 후보가 당선되면 이재명 정부의 부동산 대전환 기조에 맞추어 '경기도형 부동산 대전환' 정책이 추진될 가능성이 매우 크다.여기에 반가운 흐름이 하나 더해졌다. 바로 정원오 민주당 서울시장 후보다. 그간 뚜렷한 부동산 철학을 드러내지 않았던 정 후보는 지난 8일, 용산국제업무지구에 '유엔(UN) AI 허브'를 유치하겠다는 핵심 공약을 발표했다. 주목할 점은 개발 방식이다. 토지를 매각하지 않고 '장기 임대'하겠다고 했는데, 이는 토지 불로소득을 원천 차단하여 투기를 막는 '토지공개념'의 실현과 다름없다.토지공개념 실현, 다르게 표현하면 부동산 불로소득 공화국 탈출 경로는 크게 두 가지다. 첫째는 세제개혁을 통해 부동산 기대수익률을 낮추는 접근이고, 둘째는 소유권 구조 자체를 바꾸는 접근이다. 후자는 공공택지 매각을 금지하자는 이재명 대통령의 구상, 그리고 정원오·추미애 후보가 공약한 '토지임대형 개발'과 맥을 같이 한다. 토지소유권은 공공이 보유하되 민간에는 사용권을 충분히 안정적으로 부여하는 방식이야말로 소유권 구조를 통한 토지공개념 실현인 셈이다.부동산 세제는 중앙정부와 국회의 고유 권한이다. 필자가 제안하는 개혁 방향은 다음과 같다.첫째, 보유세 강화를 통해 부동산 기대수익률을 낮추어야 한다. 투기 차단의 가능성은 보유세 실효세율 강화의 목표를 제시하고 점진적으로 인상하는 데 있다. 보유 부담이 높아지면 투기 수요가 줄어들고, 다르게 표현하면 투기 목적으로 보유한 부동산이 시장에 나와 공급이 늘고 무분별한 재건축·재개발 욕구도 진정된다. 특히 시장에서 퇴장했었던 도시와 농촌의 빈집들이 다시 시장에 나오게 되면서 실질적인 공급 확대 효과도 기대할 수 있다.둘째, 토지와 건물을 분리해서 과세하는 방향으로 보유세 체계를 개혁할 필요가 있다. 토지에 집중적으로 과세하되 건물에 대한 세 부담은 낮추어야 한다. 이는 해외의 성공 사례에서도 입증되었듯, 토지의 효율적 이용을 촉진하고 방치된 유휴지에서 건축이라는 생산적 경제활동이 이루어지도록 유도한다. 증축과 개축 역시 활성화될 수 있다. 그리고 조세 공평성을 높이기 위해서 부동산 유형별 차등 과세가 아니라 개인 혹은 법인이 보유한 모든 토지를 합산해서 과세할 필요가 있다.셋째, 양도소득세는 시세차익인 불로소득에 대한 과세인 만큼 근로소득보다 높은 수준으로 설계되어야 한다. 비생산적인 '땅'의 가치가 생산적인 '땀'의 가치보다 존중받던 기형적 구조를 이제는 바로잡아야 한다. 현재 논란이 되는 1주택 장기보유특별공제는 '실거주'로 엄격히 제한하고, '비거주'에 대한 혜택은 축소·폐지해야 한다. 나아가 실거주 1주택 장기보유특별공제 역시 현재 80% 수준에서 하향 조정할 필요가 있다.물론 보유세가 충분히 강화된다면 양도차익 자체가 줄어 양도소득세의 중요성은 상대적으로 낮아질 수 있다. 하지만 국지적 개발이나 경제 여건 변화에 따른 시세차익은 언제든 발생할 수 있다. 따라서 불로소득을 환수하는 최후의 보루로서 합리적인 양도소득세 체계를 갖추는 것은 여전히 중요하다.이제 두 번째 경로인 '소유권 구조를 통한' 토지공개념 실현, 즉 토지임대부 개발을 살펴보자. 정원오 후보는 용산국제업무지구를 부지를 매각하지 않는 토지임대형 방식으로 개발하겠다고 공약하면서, 개발권 매각을 통해 1조 원의 재원을 확보하고, 장기 임대료를 통한 안정적 현금흐름 창출과 개발 완성 후 자산가치 상승을 동시에 이루겠다고 밝혔다.매우 고무적인 목표다. 하지만 토지임대형 개발의 성패는 사회가 창출한 토지 가치를 공공이 토지임대료로 얼마나 제대로 환수하느냐에 달려 있다는 점을 명심해야 한다. 만약 '환수 임대료'가 '시장 임대료'를 따라가지 못해 그 괴리가 커지면 투기는 필연적으로 발생한다. 정 후보가 직접 언급한 여의도 국제금융센터(IFC)가 바로 그 반면교사다.IFC는 토지임대형으로 개발되었음에도, 개발한 지 20년이 지난 지금 2.5조 원 이상의 불로소득이 발생한 것으로 추정된다. 서울시 소유 부지 약 1만 평을 미국 AIG가 99년간 임대해 개발한 이 사업에는 약 1조6450억 원이 투입되었다. 그러나 10년 후 처분이 가능하다는 조항에 따라 AIG는 2016년 브룩필드에 2조 5500억 원에 자산을 매각하며 약 9000억 원의 시세차익을 거두었다. 이후 브룩필드는 2022년 미래에셋에 4조1000억 원에 재매각을 시도했는데, 이를 통해 추산되는 브룩필드의 잠재적 불로소득만 최소 1조5000억 원에 달한다.결국 최소 2조5000억 원이라는 막대한 토지 불로소득은 시장 임대료를 반영하지 못한 저렴한 환수 임대료가 낳은 결과다. 정원오 후보는 이 간극을 메울 방안을 반드시 마련해야 한다. 가장 참고할 만한 모델은 그가 언급한 뉴욕의 '배터리 파크시티'((Battery Park City)다. '세계금융센터(World Financial Center)'가 위치한 이곳은 토지를 매각하지 않고 임대하되, 임대료를 정기적으로 재조정(reset)하여 도시 발전에 따른 토지 가치 상승분을 공공이 환수해왔다.그 결과 건물가격에서 과도한 시세차익이 발생하지 않았고, 오히려 임대료 재조정 시기가 다가오면 건물가격이 하락하는 안정적인 구조가 형성되었다. 그리고 여기서 확보한 토지임대료 수입을 뉴욕시의 주거 복지의 재원으로 투입하고 있는데, 배터리 파크시티는 2010년부터 2023년까지 무려 4억6100만 달러의 자금을 뉴욕시 저소득층 주택 확보를 위해 출연했고, 2024년에는 5억 달러를 뉴욕시 전역의 저소득층 주택건설 및 유지에 지원하기로 발표했다.그러므로 중요한 것은 환수 임대료와 시장 임대료의 격차를 좁혀야 장기적이고 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있다는 점이다. 그래야만 투기를 차단하고, 용산이 공공의 수익이 계속 커지는 '황금알을 낳는 거위'가 되어 시민 전체에게 더 많은 이익을 배당하는 진정한 토지공개념의 모델이 될 수 있을 것이다.