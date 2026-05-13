이은주

"사람들은 저를 '박사'라고 부르기도 하고 '대표님'이라고 부르기도 하지만, 제가 좋아하는 말은 '뭐든 열심히 하고, 문제를 해결하려는 의지가 있는 사람'이라는 말입니다. 학자의 눈으로 정책의 허점을 찾고, 활동가의 발로 현장을 누비며, 도민의 가려운 곳을 긁어줄 줄 아는 사람 백진숙으로 기억되고 싶습니다."

언론학 연구자이자 사회적기업 운영자, 시민사회 활동가로 활동해 온 백진숙 후보는 자신을 “생활 속에서 답을 찾는 사람”이라고 표현했다.백진숙 전 홍성 YMCA 이사장이 조국혁신당 충남광역비례대표 후보로 나서며 "학자의 눈으로 정책의 허점을 찾고, 활동가의 발로 현장을 누비며, 군민들의 가려운 곳을 긁어줄 수 있는 사람이 되고 싶다"며 "현장의 경험을 정책으로 완성하겠다"는 포부를 밝혔다.언론학 연구자이자 사회적기업 운영자, 시민사회 활동가로 활동해 온 백 후보는 자신을 "생활 속에서 답을 찾는 사람"이라고 표현했다.백 후보는 "40여 년 동안 언론학을 공부하고 일했지만 진짜 소통은 2017년 홍성에 내려온 이후 시작됐다"며 "느린 학습자 아이들을 위한 ㈜모두다(성장지원센터) 운영, 홍성YMCA 활동 등을 통해 지역의 현실과 민생의 문제를 몸으로 배웠다"고 말했다.특히 그는 예비사회적기업 ㈜모두다를 운영하며 경계선 지능인 아동들의 문해력·사회성 교육에 힘써 왔고, 홍성YMCA 이사장과 홍성군 환경교육센터장 등을 맡아 환경·재생에너지·양성평등 분야 활동도 이어왔다.백 후보는 "활동을 하면서 민간의 노력만으로는 한계가 있다는 점을 절감했다"며 "모든 시민의 인간다운 삶을 보장하는 '사회권 선진국' 비전이 제가 추구해온 공동체 가치와 맞닿아 있었다"고 설명했다.이어 "우리 사회의 난제를 피하지 않고 정면 돌파하려는 조국혁신당의 추진력이 충남의 민생 문제 해결에 가장 필요한 힘이라고 판단했다"고 조국혁신당 충남광역비례대표 후보로 나서게 된 배경에 대해 밝혔다.아울러 조국혁신당의 '사회권 선진국'은 홍성 군민의 삶에서 어떻게 구현되는지에 대해 설명했다.그는 "그동안의 복지가 형편이 어려운 분들께 베푸는 '시혜'였다면, 사회권은 국민의 '당당한 권리'가 되는 나라를 의미한다"며 "조국혁신당 제7공화국의 핵심 비전이고, 이 담론이 우리 홍성 군민의 삶에서는 우선적인 '아이들의 교육권'과 '품위 있게 나이 들어갈 권리' 두 가지 당면과제로 나타난다"고 강조했다.이어 "'아이들의 교육권'은 현재 홍성의 초·중·고교에는 지적장애와 비장애 사이의 경계에 있는 '느린 학습자(경계선 지능인)'들이 적지 않다"며 "장애 판정을 받지 못했다는 이유로 공적 지원의 사각지대에 방치되어 있는 홍성의 아이들이 자신의 속도에 맞춰 교육받고 사회의 일원으로 자립할 수 있도록 국가와 도정이 맞춤형 지원 체계를 '권리'로서 보장해야 한다"고 주장했다.또한, "'품위 있게 나이 들어갈 권리'를 위해 홍성은 이미 4명 중 1명이 노인인 초고령사회이며, 특히 여성 독거노인 비중이 높고 고독사 위험과 돌봄 공백이 심각하다"라며 "이제는 노인 돌봄을 가정의 희생이나 운에 맡겨서는 안 된다. 누구나 자신이 살던 곳에서 아프지 않고 품위 있게 생을 영위할 수 있도록 주거, 의료, 돌봄이 통합된 '사회권적 돌봄 시스템'을 구축해야 한다"고 강조했다.이와 함께 백 후보는 홍성의 최대 현안으로 내포신도시와 원도심 간 양극화를 꼽았다. 그는 "활기찬 내포와 점점 쇠퇴하는 원도심의 간극은 단순한 개발 논리로 해결할 수 없다"며 "내포의 성장 동력이 원도심 재생으로 이어지는 구조를 만들어야 한다"고 주장했다.이를 위해 ▲내포 신산업 육성과 원도심 재생 연계 ▲도정 내 협치 중심의 예산 확보 ▲주거·교육·돌봄 격차 해소를 핵심 과제로 제시했다.끝으로 백 후보는 "이번 선거는 누가 홍성의 목소리를 충남도청에서 가장 크고 선명하게 낼 수 있는지를 결정하는 선거"라며 "비례대표 1번으로서 조국혁신당의 정책 역량과 중앙 정치력을 바탕으로 홍성의 실익을 반드시 챙기겠다"고 강조했다.이어 "저를 도의회로 보내는 것은 단순히 비례 1석을 채운다기 보다는 홍성의 자부심을 도정의 중심에 세우는 일이다"라며 "민주 진보 진영의 협력을 통해 충남도정의 실질적인 변화를 만들어내고, 검증된 전문성으로 홍성 군민의 가장 믿음직한 대변인이 되겠다"는 당찬 각오를 밝혔다.한편, 백 후보는 ▲경희대학교 대학원 신문방송학과 박사과정 졸업(언론학 박사)하고 ▲전) 홍성YMCA 이사장 ▲전) 청운대학교 RISE 사업단 운영위원 ▲전) 충청남도 정책자문위원뢰 공보분과위원 ▲전) 더불어민주당 홍성예산지역위원회 사무국장/여성위원장을 역임했다.현재 ▲조국혁신당 충남도당 수석대변인 ▲한서대 공항행정학과(홍보전공) 겸임조교수 ▲예비사회적기업 (주)모두다 느린학습자성장지원센터 대표 ▲홍성군 위탁 '홍성군 환경교육센터'센터장 ▲홍성군 양성평등분과위원회 위원장 ▲경기도 정기간행물 등록취소심의위원회 심의위원 ▲충남지속가능발전협의회 기후환경분과 위원직을 수행하고 있다.수상 및 표창 내역으로는 ▲충남도의회 의장상 수상 ▲국무총리 표창 ▲증조부 [백낙렬(白樂烈], 독립유공자 2002년 건국포장 포상을 수상했다.