신영근

진보당 김정이 후보와 ‘충남 플랜트노동자의 생존권 보장을 위한 정책 협약식’을 가졌다.전국플랜트건설노동조합 충남지부(아래 플랜트노조 충남지부)가 지방선거 서산시 라 선거구에 출마하는 진보당 김정이 후보 지지를 선언했다.플랜트노조 충남지부는 13일 오후, 서산시 브리핑룸에서 이날 출마선언한 진보당 김정이 후보와 '충남 플랜트 노동자의 생존권 보장을 위한 정책 협약식'을 가졌다.이날 정책 협약식은 석유화학산업 위기를 맞아 고용이 줄어들고 일자리가 사라지는 등 어려움을 겪는 플랜트 건설 노동자들의 생존권 보장과 안전한 노동환경을 위해 마련됐다.특히, 플랜트건설노동자의 고용안정과 산업안전, 적정임금 보장, 노동복지 확대, 불법 하도급 근절 등을 주요 내용으로 하고 있다.또한, 지역 노동자의 생존권과 시민 안전을 지키기 위한 실질적 정책 과제를 담고 있습니다.특히, 플랜트노조 충남지부의 정책을 진보당 김정이 후보가 적극 수용 의사를 밝히면서 이뤄졌다.이날 맺은 정책 협약 주 내용은 ▲지역 노동자 우선 채용 및 지역 고용 쿼터제 강화 ▲플랜트 건설 현장 안전감시단 창설 ▲노동자 복합 휴게 센터 건립 추진 ▲적정임금제 도입 및 임금체불 방지 ▲불법 다단계 하도급 및 임금체불 근절 ▲혹서기·혹한기 유급휴가 확대 및 편의시설 의무화 ▲지자체·노동조합·사업주가 참여하는 노사정 협의체 상설화 등 7대 과제다.전국플랜트노조 충남지부 고현상 지부장은 이 자리에서 "진보당과의 정책 협약을 통해 불법하도급 근절과 산업재해, 노동자의 안전과 권익 보호를 위해 나갈 것"이라면서 "노동자 입장을 잘 알고 노동자를 위해서 일할 수 있는 진보당 김정이 후보를 지지한다"며 이같이 말했다.진보당 김정이 후보도 "석유화학산업 위기를 겪고 있는 서산은 일자리가 사라지면서 플랜트 노동자들이 떠나고 있다"면서 "일자리에서 어려움을 겪고 있는 노동자들을 위해 지역에서 최소한의 일자리와 정주 여건을 보장해야 한다"고 강조했다.그러면서 "석유화학산업 위기는 플랜트 노동자뿐만 아니라 지역 주민도 영향받는다"며 "당선이 되면 조례와 예산을 통해 노동자들이 지원받을 수 있도록 할 것"이라고 약속했다.