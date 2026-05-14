중앙선관위 누리집 갈무리

나 선거구(홍북읍) 민주당 김관태·문병오, 국민의힘 김호진 예비후보(사진, 왼쪽부터)■ 민주당 김관태올해 52세로 처음 선거에 나서는 정치신인이지만 그의 각오는 다부지다.김 후보는 ▲국공립 어린이집 확대 ▲돌봄 시설 확충 ▲생활 편의시설 유치 ▲대중교통 노선 개선 및 배차 확대 ▲생활도로 정비 및 주차장 확보 ▲어린이 보호구역 안전 환경 조성 ▲특화거리 조성과 야간 경제 활성화 등을 공약했다.김 후보는 최근 지역 언론과 한 인터뷰에서 "세 아이를 키우는 부모로서 교육·보육·주거 문제를 누구보다 현실적으로 이해하고 있다"라면서 "주민의 작은 목소리도 끝까지 듣고 반드시 결과로 이어내는 책임 있는 자세로 임할 것"이라고 각오를 밝혔다.김 후보는 홍주고를 졸업하고 한국자유총연맹 홍성군지회 위원장협의회장을 역임했으며, 현재는 충남현대특장 대표를 맡고 있다.■민주당 문병오민주당에서 가 선거구 최선경 후보와 함께 3선 도전에 나서고 있는 문 후보는 지역에서 신망이 두텁다. 또한, 8, 9대 의원을 지내는 동안 탄탄한 조직력을 갖췄다.충남도청이 있는 내포신도시는 늘어나는 인구에 비해 정주 여건과 도시 인프라가 부족한 현실이다. 그래서일까. 문 후보는 어린이병원 조기 개원과 주차난 해결, 중심상업지구와 읍 청사를 연결하는 직결 도로 신설 등 '3대 공약'을 제시했다.문 후보는 "홍북읍의 중단 없는 발전과 내포신도시의 미래를 위해 현장에 답이 있다는 믿음으로 내일을 더 크게 열겠다"라면서 "​비 온 뒤 땅이 더 단단해지듯 홍북읍, 내포신도시의 내일도 더욱 탄탄하게 다져나가겠다"라는 각오를 밝혔다.문 후보는 광신대학교 상담치료대학원 청소년상담지도학과를 졸업했으며, 현재 홍성군의회 의원으로 행정복지위원장과 산업건설위원장 등을 지내고 중앙당 정책위원회 부위원장을 맡고 있다.■국민의힘 김호진김 후보는 20대 후반의 청년 정치인으로 이번이 첫 도전으로 일찌감치 나 선거구에 단수 공천됐다.김 후보는 ▲마중버스, 행복택시 대폭 확대 ▲ 소통 QR코드, 내포신도시전역 확대 ▲우리 동네 돌봄 맞춤 알림 서비스 ▲현장에서 실질적인 해결 방안 모색 ▲청년을 위한 공유 상가 도입 등을 주요 공약으로 내세웠다.김 후보는 "말로만 하는 공약이 아니라, 현실적으로 실천하고 끝까지 지키는 사람이 되겠다"라면서 "초심을 잃지 않고 항상 낮은 자세로 주민 목소리에 귀 기울이겠다"라며 "부족한 점도 많겠지만, 그만큼 더 겸손하게 배우고 더 치열하게 뛰겠다"라는 각오를 밝혔다.김 후보는 갈산고를 졸업하고 청운대를 중퇴했으며, 현재는 국민의힘 충남도당 청년위원장과 중앙당 중앙청년위원회 부위원장을 맡고 있다.