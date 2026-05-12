강병덕 캠프

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보와 이광재 국회의원 후보, 강병덕 하남시장 후보가 12일 하남시 유니온타워 전망대에서 현장 기자간담회를 열고 창우동 H2 부지 의료특화단지 조성 계획을 공동 발표했다.더불어민주당 추미애 경기도지사 후보와 이광재 하남갑 국회의원 후보, 강병덕 하남시장 후보가 12일 하남시 유니온타워 전망대에서 현장 기자간담회를 열고 창우동 H2 부지 의료특화단지 조성 계획을 공동 발표했다.세 후보는 이날 "메디컬 시티 하남의 시대를 열겠다"고 밝히며 경기도와 국회, 하남시가 역할을 나눠 사업을 추진하겠다고 강조했다.현재 하남시는 인구 33만 규모 도시지만 종합병원이 없어 응급·소아·분만·심뇌혈관 등 필수의료 분야 인프라 부족 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.세 후보는 이 같은 문제 해결을 위해 창우동 108번지 일원 약 16만2천㎡ 규모의 H2 부지에 의료특화단지를 조성하겠다는 구상을 내놨다.의료특화단지에는 응급실을 포함한 종합 의료시설과 안티에이징, 헬스케어 등 의료산업 기능을 집적화하는 방안이 검토되고 있다.다만 H2 부지는 그동안 의료 인프라 확충 후보지로 거론됐지만 사업이 여러 차례 무산된 바 있어 경기도와 국회 차원의 협력이 필요하다는 설명이다.추미애 후보는 "하남 출신 도지사 후보로서 하남시가 의료특화도시로 성장하는 것에 대한 기대가 크다"며 "경기도지사로 당선된다면 의료특화단지 조성에 적극 협력하겠다"고 말했다.이광재 후보는 "의료특화단지는 단순한 개발사업이 아니라 시민 생명권과 직결된 핵심 인프라"라며 "국비 확보 등 국회에서 할 수 있는 역할을 책임 있게 추진하겠다"고 밝혔다.강병덕 후보는 "메디컬 시티 하남은 의료·교육·첨단산업이 함께 성장하는 자족도시로 가는 길"이라며 "원팀으로 행정 절차를 속도감 있게 추진해 시민들이 체감할 수 있는 의료체계를 구축하겠다"고 말했다.세 후보는 의료특화단지 조성 외에도 하남 발전과 관련한 주요 현안을 공동 대응하며 공조 체계를 이어가겠다는 방침이다.