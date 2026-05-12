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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 12일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 감사의 정원 준공식에 참석해 6.25 참전유공자와 석재 조형물을 감상하고 있다.이날 민주당 정원오-국민의힘 오세훈 후보는 모두 선거 막판 조직 결집을 강조하며 각기 '서울 공간 대전환 G2 공약(정원오)', '약자와의 동행, 복지 공약(오세훈)'등을 발표했다.정 후보는 이날 서울 동대문구 청량리역 광장에서 "서울의 낡은 3도심 체계를 5도심 6광역중심으로 전면 재편하고 또 3대 성장축과 대학순환선·경제활력 인센티브 제도로 서울을 하나의 성장 유기체로 연결하겠다"라고 공약했다. 오 후보는 선대위를 출범하고 서울 종로구 광화문광장에서 열린 감사의 정원 준공식에 참석했다.